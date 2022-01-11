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"Мені пригрозили, а я не зрозумів": Піскун розповів про сімейну трагедію "Робота прокурорів пов'язана з тим, що вони, захищаючи державу, людей, обвинувачують тих, хто потім може бути визнаний злочинцем"

Про трагічну загибель своєї матері у 1993 році розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Свого часу, коли я очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю у Київській області, я розслідував справу про фіктивні чеченські "АВІЗО". Мені пригрозили, а я не зрозумів, що це таке було. І раптом у мене загорівся будинок в Ірпені, коли я був на роботі. І у мене мама згоріла. Я до сьогоднішнього дня не знаю, чому загорівся будинок", - говорить колишній генпрокурор.

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За словами Піскуна, в Україні кожен працівник органів безпеки хоча б раз у житті стикався із погрозами через свою професійну діяльність.

"Робота прокурорів пов'язана з тим, що вони, захищаючи державу, людей, обвинувачують тих, хто потім може бути визнаний злочинцем. І були випадки, коли люди, або їх родичі мстилися прокурорам, міліціонерам за те, що їх посадили до в'язниці. Були такі, що вважали незаконними такі рішення. У нас були такі випадки, що і вбивали людей", - каже він.

Раніше Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україну 24" розповів, як американці врятували його від смерті.

Коли мене зняв Кучма, коли я заарештував Пукача (у 2003 році — ред.), наступного дня до мене приїжджають з посольства США, офіцер з безпеки, і кажуть: "Святославе Михайловичу, їдьте до Польщі, ми вас звідти заберемо до Америки і надамо політичний притулок". Я приїхав від посла, кажу: "А що таке?" Кажуть: "Вас зняли, і у нас є оперативна інформація, що на вас готується замах. Ви будете два тижні жити на конспіративній квартирі". І я жив на конспіративній квартирі в Україні. Мене сховали. Потім знову прийшов офіцер з безпеки, сказав: "Ваше питання вирішено. Ми поширили інформацією, що ви про вбивство Гонгадзе та Олександрова написали книгу, все це написали хто, що, і вона в Польщі вийде через місяць. Тому сенсу вас усувати більше немає". І я повернувся додому", — сказав він.