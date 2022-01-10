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"Україна 24" запускає новий проєкт з Голосом Америки Дивіться регулярні включення кореспондентів Голосу Америки на телеканалі "Україна 24"

Партнерський проєкт лідера інформаційного мовлення "Україна 24" та Голосу Америки стартує цього тижня у рамках "Ток-шоу Сьогодні". Команда телеканалу вже тривалий час співпрацює з найбільшим міжнародним мовником США. Новим етапом партнерства стануть регулярні включення кореспондентів української редакції Голосу Америки, за якими зможуть спостерігати мільйони глядачів.

"Зараз, коли увага світу прикута до напруженої ситуації на кордоні України з Росією, коли у процес втягнуті головні політичні гравці світу, необхідно, щоб в ефірі телеканалу транслювалася чітка та правдива інформація з перших уст, без будь-яких посередників. Саме тому ми розширюємо наше міжнародне партнерство, яке є вкрай важливим для України", - переконує головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

З Голосом Америки "Україну 24" об’єднують високі вимоги до якості роботи новинної команди.

"Голос Америки вітає партнерство з телеканалом "Україна 24", лідером інформаційного мовлення України. Від свого заснування 1949 року Голос Америки завжди керувався найвищими стандартами журналістики і був зразком збалансованого, неупередженого висвітлення подій. Сьогодні, коли Україна протистоїть агресії з боку Росії та проводить ключові демократичні реформи, ми цінуємо можливість спільно з "Україною 24" вільно та напряму говорити правду і доносити інформацію до українських глядачів", - стверджує виконувач обов'язків керівника української редакції Голосу Америки Руслан Петричка.

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"У часи фейків та дезінформації українській аудиторії потрібне надійне джерело новин, отже, з розширенням партнерства з Голосом Америки глядач каналу "Україна 24" отримає ще більше якісної та достовірної інформації", - наголошує керівник департаменту інформаційного мовлення "Новинної Групи Україна" Наталія Симоніна.

Матеріали журналістів Голосу Америки будуть не лише в телеефірах, а й на всіх діджитал-платформах "Новинної Групи Україна", так якісна інформація буде доступною широкій аудиторії всіма можливими способами.

Дивіться регулярні включення Голосу Америки у рамках "Ток-шоу Сьогодні" з 16:00 на телеканалі "Україна 24".

Нагадаємо, телеканал "Україна 24" також розширює партнерство з українською редакцією Радіо Свобода. Вже з 8 січня в ефірі телеканалу регулярно з’являтимуться матеріали телепроєктів "Крим. Реалії" та "Донбас. Реалії".

Проєкти є унікальними для українського медійного ринку: щотижня впродовж понад семи років журналісти Радіо Свобода показують життя в Криму й на Донбасі, аналізують події та політичні процеси довкола цих регіонів, розслідують резонансні злочини і знаходять докази причетності Російської Федерації до окупації частини території України. Ексклюзивні кадри з Криму та Донбасу відтепер в ефірі телеканалу "Україна 24" щосуботи та щонеділі.