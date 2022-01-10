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Статистика з коронавірусу невірна — лікарка пояснила чому Людмила Мухарська розповіла, чому офіційні дані щодо захворюваності нижчі за реальні

Офіційні дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні невірні, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

"Зафіксовано близько 2 тисяч (нових випадків захворювання за добу — ред.), з них тисяча госпіталізована. Це говорить про те, що статистика неповна. Пропорція між тими, у кого виявили та кого госпіталізували, 50%, не відповідає дійсності. У нас невиявлення людей, які хворіють безсимптомно або з малими симптомами. Люди на цих вихідних не зверталися за медичною допомогою. Отже, у них хвороба протікає у легкій формі, і вони самостійно можуть впоратися. Це не завжди правильно, тому якщо є якісь симптоми, краще звернутися до лікаря", — сказала вона.

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Також Мухарська розповіла, чи потрібно проводити обстеження організму перед бустерним щепленням.

"Офіційна позиція МОЗ та міжнародних агентств каже, що не потрібно проводити додаткових обстежень перед щепленням. Але низка експертів говорить про те, що можна їх зробити. І зрозуміло, що держава не може на себе взяти масові обстеження перед бустерною дозою, бо це фінансово складно зробити. Цього можна не робити, але якщо людина, хоче, вона може піти обстежитися. Це не дешево, але все-таки доступно", — сказала вона.

Раніше ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, чому після свят спостерігається спад захворюваності у статистиці.

"Ми побачимо зростання через днів 10-14, досить велике. Це пов'язано і з тим, що не було контролю над дотриманням карантинних заходів. Усі з родичами зустрічалися, ми бачимо в соцмережах, всі десь колядують і зовсім забули про обмеження", — додала вона.