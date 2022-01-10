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Безпечніша за алкоголь — Комаровський виступив на захист медичної марихуани Євген Комаровський розповів, хто має право призначати пацієнтам марихуану

Залежність від наркотиків можна набути з одного вживання, розповів у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Коли я працював медбратом у реанімації, молодій жінці зробили серйозну операцію, і після операції їй був потрібен морфій. І після уколу морфію ця жінка сказала: "Я заради таких уколів готова щодня оперуватися". Пізніше я зрозумів, що іноді для залежності від опіатів, від наркотиків достатньо й одного разу, і все... І я жодного разу в житті не спробував нічого — ні марихуани, ні кокаїну, ні морфію, нічого, жодного разу в житті, тому що ця дівчина після операції досі у мене стоїть перед очима. Найстрашніше - бути від чогось або від когось залежним", — сказав він.

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При цьому Комаровський зазначив, що медична марихуана може бути корисною.

"Потрібно дуже чітко і зрозуміло розмежувати поняття: марихуана в медицині та марихуана в житті. У медицині є величезна кількість ситуацій, коли марихуана надзвичайно ефективна. І за логікою будь-який лікар повинен мати право... У нас є лікарі, які можуть виписувати наркотики, і такі, які не можуть. Насправді — ти лікар, тобі держава дала дозвіл займатися медициною в цій країні, у тебе є печатка, ліцензійний номер, твій рецепт потрапляє в електронну базу. Ти вважаєш, що цій людині потрібні наркотики — ти призначаєш. І все. Зараз та ж постковідна депресія лікується марихуаною чудово. Купа народу з психозами, з Альцгеймером, з Паркінсоном — чудовий результат. Люди, які страждали після хіміотерапії – відмінний результат. Яке це має відношення до Верховної Ради? Це ліки. За наслідками вживання марихуани є менш соціально небезпечним, ніж вживання алкоголю. Проте алкоголь продається, ми його не забороняємо", — сказав він.

Раніше Євген Комаровський розповів, як зменшити шкоду здоров'ю від алкоголю.

"У нашому житті занадто мало задоволень, щоб категорично все собі забороняти. Це неправильно. Тому алкоголь у помірних кількостях - так. Якщо ви не вмієте вчасно зупинятися - краще не треба. Якщо не можете собі дозволити якісний алкоголь — краще не починайте", — сказав він.