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Дитячі речі не можна прасувати: Комаровський здивував заявою Євген Комаровський пояснив, як люди самі шкодять своєму здоров'ю

Людство страждає від того, що саме шкодить природі — про це розповів у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Ви уявляєте, який обсяг щорічно прострочених ліків? Антибіотиків, які не допили, що з ними відбувається? Ось ви викидаєте куди? У смітник. І куди воно все потрапляє? У стічні води, в наші водойми. У розвинених країнах є спеціальні служби для утилізації прострочених ліків. Це налагоджена система. Знову ж таки, ми чудово знаємо, що їх не можна викидати. Є люди, які їх збирають і так далі. А багато ви знаєте людей, які батарейки не викидають у сміття? Основна маса батарейок опиняється на звалищі. І це я вам лише дві позиції назвав, а їхній мільйон. Квітучий Дніпро чому цвіте? Давайте запросимо еколога, який розповість про неправильні пральні порошки, які призводять до цього. Наші миючі засоби – головна причина того, що Дніпро цвіте, і їх можна замінити на якісніші. Але вони будуть дорожчими, у нас на них грошей немає, ми купуватимемо дешеві, у нас буде зелений Дніпро, зате білі штани", — сказав він.

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Також Комаровський пояснив, чому шкідливо прасувати одяг.

"Ви звернули увагу, що за кордоном ходять як на вигляд ніби непрасовані, їм по барабану. Вони, загалом, охайні, але ніхто не стояв з праскою. Ви уявляєте, що таке праска? Беремо новонароджену дитину. Треба дитячі речі прасувати? Ось 3-місячному малюкові. Дитина народжується, і їй потрібна величезна кількість контактів з бактеріями, її імунна система повинна весь час контактувати з бактеріями, щоб нормально розвиватися. Якщо немає контакту, якщо все навколо стерильно, то у дитини імунна система не тренується, і виникає алергія або аутоімунні хвороби. Головна причина епідемії алергій - це стерильність навколо дітей. Прасувати дитячі речі потрібно лише тоді, коли на шкірі виразки, коли треба дезінфікувати", — сказав він.

Раніше Євген Комаровський розповів, як зменшити шкоду здоров'ю від алкоголю.

"У нашому житті занадто мало задоволень, щоб категорично все собі забороняти. Це неправильно. Тому алкоголь у помірних кількостях - так. Якщо ви не вмієте вчасно зупинятися - краще не треба. Якщо не можете собі дозволити якісний алкоголь — краще не починайте", — сказав він.