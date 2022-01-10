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Як знизити шкоду від алкоголю: порада від Комаровського Євген Комаровський розповів, у яких випадках потрібно відмовитись від спиртного

Чи можна зменшити шкоду здоров'ю від алкоголю, розповів у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"У нашому житті занадто мало задоволень, щоб категорично все собі забороняти. Це неправильно. Тому алкоголь у помірних кількостях — так. Помірна кількість — це така, яка дозволяє зберігати бадьорість духу, не кидатися на оточуючих, спокійно спілкуватися, коли ніхто поряд не говорить: "щось ти п'яненький, настав час лягати спати". Якщо ви не вмієте вчасно зупинятися — краще не треба. Якщо не можете собі дозволити якісний алкоголь — то краще не починайте", — сказав він.

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Комаровський наголосив на важливості вміння відрізнити якісний алкоголь від неякісного.

"У людину закладені інстинкти. Ми всі нюхаємо їжу, це інстинкт. І буває, вам здається, що щось не те."Ану ти спробуй. — Так ні все нормально. — А мені здається, щось не те". Ці дискусії у нас регулярні. Але викидати шкода, доїмо, подивимося, що буде ранком. Це ж тільки у нас таке. Отож, якщо у вас виникають найменші сумніви, що їжа якась не така, борони вас боже, це їсти. А щодо алкоголю це завдання номер один: якщо є найменші сумніви — краще не треба! А взагалі є купа робіт про те, що 40 грамів спирту, алкоголю на день можна, але найменше перевищення цієї дози різко погіршує перспективи. А 40, за деякими даними, є навіть профілактичною дозою. Інша справа, що наша людина на цьому не може зупинитись, тому якщо ви не можете зупинитися, не починайте", — сказав він.

Раніше Євген Комаровський дав дві прості поради, як продовжити своє життя.

"Як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви природі теж не потрібні", — розповів він.