10:40, Сьогодні

Лікар Комаровський назвав найважливіше в лікуванні онкологічних захворювань Євген Комаровський пояснив важливість своєчасної діагностики

Про те, що важливо в лікуванні онкологічних захворювань, розповів у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Люди повинні розуміти, що особливістю лікування онкології у 21 столітті, коли йдеться про дорослу онкологію, — у дитячої своя специфіка – якщо вона вчасно виявлена, то у нас є чіткі та зрозумілі протоколи й оперативного втручання, і хіміотерапія. Що лишається? Виявити. І за великим рахунком у кожного терапевта є протоколи так званих "вікових чекапів", коли та що потрібно подивитися, коли потрібно подивитися пряму кишку, коли шлунок, коли потрібно зробити УЗД і т.д. Усе це для чоловіків, жінок. Не потрібно винаходити велосипед – це все існує", — сказав він.

Читайте також: "Найголовніше - не медицина": відомий лікар сказав, що робити українцям

"Люди бояться цього як вогню. Тому що для людини діагноз "у вас онкологія" що означає? Що твоє життя скінчилося, все. У тебе вибір — або все, що є в будинку, у твоїх дітей, у твоєї дружини ти продаси за це лікування, або просто почекаєш, поки помреш. І ти молитимешся тільки про одне — померти без болю, страждань... Люди не хочуть цього почути – вони відсувають цей вирок до кінця. Ходять-ходять, а потім бабах. І все, вже пізно", — сказав він.

Раніше Євген Комаровський дав дві прості поради, як продовжити своє життя.

"Як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви природі теж не потрібні", - розповів він.