23:54, 9 січня

Психічних розладів стає більше — Комаровський вказав на причини Євген Комаровський розповів про зв'язок депресії та коронавірусу

В Україні збільшується кількість випадків психічних розладів — про це розповів у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський. Він назвав причини почастішання таких станів, як депресія, панічні атаки тощо.

"Дуже серйозний внесок у це зростання зробив коронавірус. Не тільки тому, що є локдауни, є зміни способу життя, неможливо розслабитися, кудись поїхати. Ми значно обмежені у можливостях. Є специфічний вплив коронавірусу на головний мозок і психіку. У лонг-ковіді до 30% хворих мають виражені психічні розлади, на це звернули увагу ще на самому початку. Я про психічні розлади після коронавірусу розповідав ще навесні 2020 року, коли у нас ще не було коронавірусу, а китайці говорили, що є проблеми з психікою. Суїциди, купа проблем. Плюс у нас держава створила таку модель, щоб у людини були психічні проблеми. Кожна людина в країні абсолютно не впевнена, що робитиме завтра. Вона не знає свого майбутнього, майбутнього своєї країни. Вона розуміє реально, що будь-яка проблема зі здоров'ям – це катастрофа, будь-яка спроба зв'язатися з правоохоронцями, судами – це катастрофа, роботодавець може зробити з тобою все, що завгодно. Коротше, ти абсолютно не захищений, про справедливість не йдеться, медицини немає, освіта дітей викликає питання. Плюс по телевізору щодня розповідають, що ти або замерзнеш, або яка різниця, замерзнеш ти чи ні, однак завтра почнуть бомбити. Якщо від неприємної людини ти можеш кудись подітися, то від держави ні", — сказав він.

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Крім того, на думку Комаровського, на психічний стан впливає інформація, яка отримується зі ЗМІ.

"Також принципово змінилася система отримання інформації. Ми перестали читати, ми стали слухати й дивитися. І просто бігаючи по сайтах, ми в одиницю часу отримуємо таку кількість інформації, яку наш мозок просто не може переварити. Також є чітка політика будь-якого ЗМІ, що будь-яка новина про добро не читається, а про вбивство, крадіжку, розбиті морди — це рейтинг, і все це створює купу проблем із психікою. Інше питання в тому, що у 21 столітті можливості впливати на психіку за допомогою сучасних препаратів величезні. І краще їжте пігулки. Але дуже важливо правильно їх підібрати, призначити лікування. У них у всіх кошмарні синдроми відміни, з нього треба плавно відходити за схемою. Це не робиться так. Люди їдять препарати тоннами. Хто цим має займатись? У всьому світі панічні атаки, депресія — стани настільки поширені, що ними займаються звичайні сімейні лікарі. Чи є у сімейних лікарів відповідна підготовка? Ні. Потрібно цим займатися? Потрібно. Хто має курирувати це питання? МОЗ", — пояснив він.

Раніше Євген Комаровський заявив, що українці не думають про своє здоров'я, за яким треба слідкувати.

"У наших людей у мізках немає такого, що за своїм здоров'ям треба стежити. Тема профілактики, нормальний спосіб життя, фізичні навантаження, вакцинація, своєчасне обстеження – це ж у головах у людей відсутнє", — сказав він.