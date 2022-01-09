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Як жити довше: Комаровський дав дві поради Євген Комаровський розповів, якими способами можна продовжити своє життя

Як продовжити термін свого життя, розповів у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Добре — фізичні навантаження. Дефіцит фізичних навантажень, як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція чи боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви природі теж не потрібні. Тому смикайтеся до останнього. Треба щось із собою робити, треба себе змушувати, зрештою, це сигнали. Друге, найскладніше, але дуже важливе: оточувати себе добрими людьми. Якщо у вас вдома суцільне з'ясування стосунків та мордобій, міняйте. Краще жити на орендованій квартирі, але не зустрічатися щодня з людиною, яка тебе не любить, ненавидить, з якою у тебе конфлікти, — це дуже шкідливо для здоров'я. Це викиди адреналіну, спазми судин, це жахливо. Жодними грошима не можна виправдати хама-начальника. Тому я ще раз наголошу: коли на людину, яка виконує повсякденну роботу, скажімо, військовослужбовця, відкриває рота офіцер, — це приниження людської гідності. Коли на тебе репетує дружина, ти можеш піти. А коли на тебе відкриває рот великий начальник на дорозі, ти не можеш його послати. Ці ситуації дуже неприємні", — сказав він.

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Комаровський розповів, як треба справитися з однією з найпоширеніших проблем у літньому віці.

"У 90% населення старше 60 років є така проблема – підвищений тиск. Треба знати, що з цим робити. Наприклад, людина приходить додому, а в неї болить голова. Вона думає: напевно, у мене підвищений тиск. Ви повинні знати, що у підвищеного тиску немає симптомів, головний біль — це не симптом підвищеного тиску. Через головний біль може підвищитися тиск, але не навпаки. Людина міряє тиск, бачить там трохи підвищений, ковтає якусь таблетку і сидить чекає. За півгодини міряє — знову підвищений, п'є ще пігулку. Ще через час викликає "швидку", вона робить йому укол, кудись везе, все це разом починає діяти, у людини різко знижується тиск, і це різко збільшує ризик ішемічного інсульту. Що робити? Якщо у вас високий тиск, ви повинні лягти й полежати. І все. А вранці треба зв'язатися із сімейним лікарем", — розповів він.

Раніше Євген Комаровський заявив, що українці не думають про своє здоров'я, за яким треба слідкувати.

"У наших людей у мізках немає такого, що за своїм здоров'ям треба стежити. Тема профілактики, нормальний спосіб життя, фізичні навантаження, вакцинація, своєчасне обстеження – це ж у головах у людей відсутнє", — сказав він.