07:35, Сьогодні

Пандемія в Україні: який підхід потрібно змінити "Ніхто у світі не вважав за серйозне віруси"

Подолання пандемії коронавірусу не означає, що українці мають про неї забути. Про це сказала у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Виклики сьогодні є в тому, що ніхто у світі не вважав за серйозне віруси. І у 2022 році маємо розуміти, що якщо ми вирішимо питання з киснем, препаратом, який гарно допомагає групам ризику переносити в легкій формі (коронавірус - прим. ред.), це не означає, що не з'явиться ще один вірус. Ми повинні мати ключові, зроблені на базовому рівні, нові правила гри для лікарень, сімейних лікарів і громадян", - сказала вона.

Читайте також: Заражень не зменшилось: Скалецька пояснила причину падіння захворюваності на COVID-19

"Кожна сім'я витрачає гроші на амбулаторне лікування вдома. І ми маємо його забезпечити. Якби ми за ці півтора року дали б людям можливість покрити кошти на лікування вдома, вони б не боялися піти тестуватися - і ми б мали більшу, чіткішу статистику, - не затягували зі станом здоров'я - і в нас не було б стільки госпіталізацій", - розповіла Скалецька.

За її словами, система чомусь постійно намагається боротися з проблемою згори:

"Із заяв, законів - і кошти вже не потрібні. Але на місцях нічого не змінилося... Чи це є маршрути пацієнтів, чи це є розподіл коштів. Якщо ми змінимо цей підхід і розпочнемо з базового рівня забезпечувати отримання інформації - куди йти, де отримувати, - роздавати ці гроші на амбулаторному рівні, а не пропонувати фармацевтичну страховку, то зможемо взяти пандемію під контроль. І в наступні виклики максимально швидко їх відстежувати та брати під управління".

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

"По-перше, є два варіанти третьої дози. Перша — додаткова, про яку зараз йдеться, і вона показана людям, які мають недостатньо сильну імунну систему і можуть не відповідати або недостатньо відповідати на перші дві дози. А є поняття бустерної дози. Вона буде вводитися пізніше іншим людям, у яких немає таких станів", — сказала вона.