21:19, Вчора

"Найголовніше - не медицина": відомий лікар сказав, що робити українцям "Цього ж немає у головах у людей"

Українці не думають про своє здоров'я, за яким потрібно слідкувати. Про це сказав у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Що потрібно робити терміново – найголовніше – це не медицина. У наших людей у мізках немає такого, що за своїм здоров'ям потрібно слідкувати. Тема профілактики, нормальний спосіб життя, фізичні навантаження, вакцинація, своєчасне обстеження – цього ж у головах у людей немає", - сказав він.

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"Я точно знаю, що 90% дітей, які перебувають у лікарнях, не повинні там перебувати взагалі. І потрапляють вони туди дуже часто з провини батьків та такої системи охорони здоров'я. І моє завдання... - зробити все, щоб ви туди не потрапляли. Але в терапії з дорослими ситуація в десятки разів гірша, ніж у педіатрії", - розповів Комаровський.

На його думку, українцям потрібно менше дивитись телевізор:

"Найпростіше, що треба зробити, - перестати дивитися ось цю всю гидоту по телевізору. І нас із вами теж, тому що ми нічого не можемо доброго сказати... Звичайно, хотілося б, щоб ви новини нормальні по телевізору бачили".

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" перерахував головні проблеми української охорони здоров'я.

"Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування", - сказав доктор.

Комаровський також розповів, що українські лікарі часто ставлять невірні діагнози пацієнтам і неправильно лікують людей:

"У нас же класична тактика - коли в тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "Магнезією". І дупа потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням. При чому, чим сильніше болить дупа, тим більш фаховий лікар. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували. Ви ж такого хочете".