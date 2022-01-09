20:51, Сьогодні

Україна втрачає людей: доктор Комаровський назвав причини "І їдуть не найгірші"

Жодна реформа неможлива без грошей, заявив у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Я глибоко переконаний у тому, що коли ми обговорюємо тему, що Україна втрачає свій головний потенціал - людей, які масово продовжують їхати... І це непоправні втрати... і їдуть не найгірші. Це люди, які не задоволені запитом на справедливість. Чому вони їдуть? Безпека, медицина, але ще - це саме постійна демонстрація відсутності соціальної справедливості, брехня, можливість просуватися політичними, соціальними сходами, бізнесом у того, хто не має принципів", - сказав він.

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"Якщо ти можеш брехати, домовлятися, заносити відкати, то ти просуваєшся - і дуже успішно. Якщо ти до всього цього не готовий, то що потрібно робити? Виїжджати. Ми повинні чітко розуміти, що ситуація з медициною – це чи не ключове в житті країни... На краще нічого не може статися", - розповів Комаровський.

Також, на його думку, незрозуміло, хто визначає принципи медицини:

"Що у вас має бути, визначає незрозуміло хто, за незрозумілими принципами. Чому це обов'язкові умови? Чому ось у лікарів мають бути обов'язкові двотижневі курси? А тритижневі не годяться? А 10-денні не годяться? Ось вони щось самі вигадують... І реально бачимо, що всю країну підводять до дуже зрозумілої моделі. Є міська поліклініка, в якій допомогу отримати просто неможливо, бо вона не має грошей ні на що, а лікарі працювати не хочуть. Але поруч є приватна, де за зрозумілі гроші... Тож чим більше з'являтиметься приватних, тим активніше буде між ними конкуренція. І люди самі прийдуть до того, що це неправильно, коли особисто платиш у касу поліклініки. Чому? Тому що поліклініка виставляє тобі рахунок, а ти нічого не розумієш. Навіщо тобі ці обстеження? Навіщо це лікування? Чому ти маєш усе це оплачувати? Це потрібно чи ні?".

І тоді, за його словами, виникає запит - потрібен посередник:

"Я йому платитиму гроші, а він уже платитиме цій медицині. І це буде хто? Страхова компанія, яка буде зацікавлена ​​лише в одному - щоб вас вилікували швидко і за мінімальні кошти".

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" перерахував головні проблеми української охорони здоров'я.

"Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування", - сказав доктор.

Комаровський також розповів, що українські лікарі часто ставлять невірні діагнози пацієнтам і неправильно лікують людей:

"У нас же класична тактика - коли в тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "Магнезією". І дупа потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням. При чому, чим сильніше болить дупа, тим більш фаховий лікар. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували. Ви ж такого хочете".