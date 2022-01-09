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Гопники з'ясовують стосунки: Комаровський вилаяв владу за скандал із лікарем Євген Комаровський висловився про скандал із головним лікарем Миколаївської лікарні

Скандал зі звільненою директоркою Миколаївської інфекційної лікарні Світланою Федоровою прокоментував у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Ця ситуація з Федоровою надзвичайно показова, це картинка того, що головний запит суспільства на справедливість, на демократію, чесне з'ясування стосунків не виконано. Я не можу бути однозначним експертом у тому, що було добре, а що погано у Миколаївській інфекційній лікарні. Коли я читаю звіт Дуброва, якого я вважаю одним із найбільших лікарів України і який пред'являє конкретні претензії щодо медичної частини, я вважаю, що з цим треба розбиратися. Але яке це має стосунок до загроз, обшуків? Гопники з'ясовують стосунки. Мовляв, якщо ми тебе призначили, ти нам зобов'язана назавжди", — сказав він.

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Комаровський заявив, що подібне відбувається і в багатьох інших сферах.

"Але вибачте, це що, тільки в медицині? У будь-якому районному відділенні поліції не так? У податковій не так? У пожежній службі? Скрізь так. Це не медицина, це бандитизм. І коли люди бачать таку несправедливість, вони хочуть знати хто безпосередньо наслав обшуки, викликав чоловіка, погрожував. За пунктами", — сказав він.

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Нагадаємо, Миколаївська облрада достроково розірвала контракт із директоркою обласного Центру лікування інфекційних захворювань Світланою Федоровою. Рішення ухвалили на сесії облради. Сама Федорова назвала звільнення політичним тиском. Федорова раніше публічно розкритикувала міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та заявляла про нестачу кисню.

Також головлікарка заплатила своїм співробітникам 300% надбавки, як обіцяв уряд, через що почався конфлікт із місцевою владою. Також їй недавно спалили машину, а чоловіка звільнили з роботи.