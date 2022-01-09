17:12, Сьогодні

Заражень не зменшилось: Скалецька пояснила причину падіння захворюваності на COVID-19 Ексочільниця МОЗ розповіла про статистику захворюваності в Україні та небезпеку "Омікрону"

В Україні зменшується кількість заражень коронавірусом, за останню добу виявили менш як 3 тисячі випадків. Тенденцію прокоментувала у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Якщо ви подивитеся на січень минулого року, то побачите схожий спад. Люди всі думають про свята і менше думають про тестування. Вони рідше доходять до лікарень і більше лікуються вдома у різний спосіб. Це на сьогодні лише питання святкової особливості, коли люди менше тестуються, отже, менше випадків за офіційною статистикою, це не означає, що заражень стало менше. Друге — зараз почалася інтенсифікація контактів, і ми побачимо зростання через 10-14 днів, досить велике. Це пов'язано з тим, що не було контролю над дотриманням карантинних заходів. Усі з родичами зустрічалися, ми бачимо у соцмережах, усі десь колядують і зовсім забули про обмеження", — сказала вона.

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Також Скалецька розповіла, чи загрожує Україні епідемія штаму коронавірусу "Омікрон".

"Тепла зима, яку ми спостерігаємо, теж сприяла поширенню респіраторних захворювань, зокрема й грипу. Якщо говорити про "Омікроні", він однозначно до нас дійде, і його основна небезпека — у кількості заражень, які він викличе. Але кількість заражень ми відстежуємо тільки за кількістю протестованих. А тестуватися люди навряд чи будуть, тому що легке протікання для багатьох означатиме, що вони відлежаться вдома і до лікаря навіть не підуть. Ми побачимо зріз госпіталізацій, але не обов'язково такі високі цифри, як у Європі та Америці, за кількістю заражень", — сказала вона.

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

"По-перше, є два варіанти третьої дози. Перша — додаткова, про яку зараз йдеться, і вона показана людям, які мають недостатньо сильну імунну систему і можуть не відповідати або недостатньо відповідати на перші дві дози. А є поняття бустерної дози. Вона буде вводитися пізніше решті людей, в яких немає таких станів", — сказала вона.