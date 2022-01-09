14:29, Сьогодні

Снігопади в Україні: чого очікувати на дорогах Оголошено штормове попередження

В Україну насуваються снігопади. Оголошено штормове попередження, зазначається в ефіри програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Сьогодні в Карпатах, Рівненській, Житомирській та Київській областях подекуди насипле снігу до 10 см. На дорогах ожеледиця.

Читайте також: Глобальне потепління в Україні: експертка розповіла, чого очікувати від зміни клімату

Щоб снігоприбиральна техніка змогла розчистити автошляхи, міська влада просить водіїв без потреби не їздити власним транспортом і не паркуватися в заборонених місцях - інакше машини евакуюватимуть.

Раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вище норми. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше звичайного. Однак морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть. Так, народний синоптик Леонід Горбань ще влітку спрогнозував, що цієї зими українців, навпаки, чекають люті морози та хуртовини.