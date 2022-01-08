15:32, Сьогодні

Захід має свою мету: ексрадник Путіна про партнерство України з Європою "І ці цілі не завжди збігаються з цілями та інтересами України, на жаль"

Україна й надалі має домагатися Євроатлантичної інтеграції, навіть якщо у країн Заходу буде інша позиція щодо цього питання. Про це сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

За його словами, останніми роками стало зрозуміло, що нинішні господарі Кремля хочуть шкоди для України, тож ставлення України та українців змінилося. Багато європейських партнерів України відхитнулися від Москви й почали прислухатися до того, що каже Вашингтон, Берлін, Париж, очікуючи, що це буде допомога та підтримка.

"І так, допомога і підтримка були, але при цьому Захід насамперед переслідує власні цілі. І ці цілі не завжди збігаються з цілями та інтересами України, на жаль", - сказав він.

Читайте також: Проти України відкрили другий фронт: Ілларіонов дав пораду

Ілларіонов зазначає, що в ситуації, що склалася, Україні потрібно зробити лише правильний висновок:

"Рух на Захід, у напрямку Євроатлантичної інтеграції, він правильний. Але це зовсім не означає, що потрібно реагувати й погоджуватися з кожним "чихом" із західного посольства. Можна уважно слухати, але стратегічно наш напрямок такий: ми дотримуємося насамперед стратегічного спрямування, а не кожної поради чи окрику того чи іншого посольства. Це просто вимагає деякого вироблення стандартів поведінки та принципів".

Раніше Андрій Ілларіонов розповів, чому Володимиру Путіну не потрібна війна з Україною:

"У цій ситуації, коли у Путіна на руках реальна можливість, як він думає, коли він отримав тепер у союзники Байдена, і коли Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України".