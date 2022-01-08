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"Росія навчилася оминати міжнародне право" - політтехнолог "Захід має сформулювати чітку позицію щодо можливих дій у разі агресії РФ проти України"

Україні та європейським партнерам потрібно продовжувати вести переговори з Росією хоча б для того, щоб розуміти наміри країни. Про це сказала в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Олеся Яхно.

"Я думаю, що вони не зовсім зрозумілі, бо вони нереалістичні. І вкрай важливо - напрацювати механізми швидкого реагування. Бо Росія навчилася діяти гібридними методами поза інститутами, які були створені у XX столітті. Наприклад, та ж Рада безпеки ООН, де Росія є представником і може заблокувати будь-яке рішення. І механізмів швидкого реагування на рівні міжнародного права не так багато. А РФ діє гібридно, не зважає на міжнародне право", - сказала вона.

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Експерт вважає, що для стримування російської агресії Україна має використовувати перш за все дипломатичні засоби й "інтернаціоналізувати цю тему, а не локалізувати, як це певний час намагалася зробити Росія":

"Я думаю, що Захід дотримується подвійного підходу. З одного боку, сформулювати позицію колективного Заходу з приводу санкцій у разі військової агресії. Це така випереджувальна дія, і це важливо з точки зору єдності Заходу. Тому Захід має сформулювати чітку позицію щодо можливих дій у разі агресії РФ проти України. Чим швидше буде сформовано цей чіткий перелік кроків - тим легше буде надалі публічно вести переговори з РФ".

Раніше експерт-міжнародник Тарас Семенюк в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що НАТО і Росія у переговорах щодо напруженої ситуації біля кордонів з Україною обговорять мінімізацію загроз щодо нової війни в Європі.

"Європа і НАТО не хочуть цієї війни. З іншого боку, і Росія, як на мене, не хоче воювати, але використовує свої війська і провокації для дестабілізації інформаційного простору. Велика війна знищить усіх. Але я не виключаю, що Росія розглядає військові дії як фактор останнього аргументу, інакше немає сенсу велику кількість військ тримати біля наших кордонів", - підкреслив він.