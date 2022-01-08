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Росія не хоче воювати: політолог прокоментував переговори між РФ та НАТО "Росія розглядає військові дії як фактор останнього аргументу"

НАТО і Росія у переговорах щодо напруженої ситуації біля кордонів з Україною обговорять мінімізацію загроз щодо нової війни в Європі. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Європа і НАТО не хочуть цієї війни. З іншого боку, і Росія, як на мене, не хоче воювати, але використовує свої війська і провокації для дестабілізації інформаційного простору. Велика війна знищить усіх. Але я не виключаю, що Росія розглядає військові дії як фактор останнього аргументу, інакше немає сенсу велику кількість військ тримати біля наших кордонів", - підкреслює він.

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За його словами, результатом переговорів може стати певний консенсус у питанні щодо розширення Альянсу на Схід:

"Я не виключаю, що підпишуть такий непублічний документ, але домовленості будуть про нерозширення фізичне. Є одна ситуація - коли Україна стає членом НАТО, а є інша - коли Україна приводить НАТО на свою територію. Не буквально через військові бази, а через стандарти, реформи, підготовку українських військових до стандартів НАТО. Чому у нас зараз така розширена програма з Альянсом? Щоб дії наших військових були синхронізовані з країнами-членами НАТО. Якщо оцінювати військову частину, збройну, комплектування військових для реальної війни - ми сильніші як окремі члени країни Альянсу. І ми б зробили великий внесок у підсилення НАТО. Але політично і геополітично Альянс зараз дуже обережний до таких обіцянок".

Зазначимо, що зустріч між представниками Росії, США та НАТО з українського питання відбудеться у понеділок, 10 січня. Переговори пройдуть у рамках ініціативи стратегічного діалогу з безпеки, яку президенти США та РФ Джо Байден і Володимир Путін погодили на зустрічі у Женеві у червні 2021 року.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Щодо членства в Альянсі в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне, щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.