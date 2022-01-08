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Військовий експерт про вторгнення РФ: добровольці з Європи допоможуть Україні При цьому експерт зазначив, що відстоювати свою незалежність маємо лише ми

Підтримати Україну у разі повномасштабного вторгнення російських військ вирушать тисячі добровольців з країн Балтії, Східної та Західної Європи. Таку заяву зробив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Юрій Кочевенко.

За його словами, наразі Україна може розраховувати на допомогу зброєю та технікою від дружніх країн.

"Якщо Естонія чи Латвія можуть нам передати свої навіть радянські набої чи техніку - ми й цьому найдемо застосування", - каже він.

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А ось у випадку повномасштабного вторгнення російських військ на українські землі, ЗСУ будуть не єдиними, хто чинитиме опір окупантам.

"Але попри усю дружність країн Балтії чи конформізм країн Західної Європи, факт залишається єдиним - тільки ми маємо боронити нашу незалежність. Я щиро вірю, що у разі розгортання повномасштабної російської агресії, тисячі добровольців з країн Балтії, Східна і Західна Європи, вирушать на допомогу Україні. Але жодна країна поки що не заявила, що готова своїми збройними силами підтримати Україну в її справедливій війні", - сказав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов, коментуючи нові домовленості України та США у військовій сфері, досягнуті за результатами поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтона, заявив, що Україна може розраховувати на постачання сучасного військово-технічного обладнання та зброї.

"З військової точки зору ми просунулися вперед. Ми тепер маємо не просто протоколи, угоди, меморандуми, ми маємо договірні відносини зі США у військово-технічній співпраці за межами НАТО, тобто прямі відносини. Договір накладає обов'язки на кожного з підписантів. Він є рамковим, і в рамках цього договору ми тепер можемо домовлятися про постачання військово-технічного майна, в тому числі і зброї" , – сказав експерт.