23:27, Вчора

Росія порушила перемир'я на Донбасі – у ТКГ повідомили подробиці "На жаль, Росія вкотре не дотримується ані Мінських угод, ані домовленостей, які були досягнуті в рамках переговорів ТКГ"

Проросійські бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо режиму тиші на Донбасі одразу після новорічних свят, Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" членкиня гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова.

За її словами, режим тиші на Донбасі зберігався лише впродовж святкування Нового року та декілька днів після.

"І вже вчора (6 січня, - ред.) ми побачили, що кількість порушень режиму тиші рахувалися на десятки. На жаль, Росія вкотре не дотримується ані Мінських угод, ані домовленостей, які були досягнуті в рамках переговорів ТКГ", - підкреслила вона.

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Попри те що Росія продовжує порушувати домовленості ТГК, Іванова вважає такий формат переговорів єдиним оптимальним для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я вважаю, що засідання ТКГ потрібні, оскільки іншого формату переговорів у нас немає. По друге, у цьому форматі є посередник - ОБСЄ. Вони роблять серйозний вклад для того, щоби цей конфлікт був врегульований. І я не думаю, що нам зараз потрібно залишатися наодинці з Росією, тож потрібно використовувати той формат, який маємо", - каже Іванова.

Продовжуючи обстрілювати позиції українських військ на Донбасі та домівки мирних громадян, Росія також відмовляється відновлювати роботу КПВВ, які перебувають за лінією розмежування.

"Я думаю, що тій стороні не дуже вигідно, щоб люди безперешкодно потрапляли на підконтрольну Україні територію, оскільки тоді вже не буде чим тримати і лякати цих бідних людей. Всі ці страшилки про нацистів і так далі, одразу розбиваються, лише людина перетинає кордон. Саме тому КПВВ досі не працюють", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше член української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" про те, що Росія в Тристоронній контактній групі погодилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі.

"На початку засідання вони висували старі вимоги, які нездійсненні, фактично. Але потім щось змінилося, можливо, був дзвінок з Москви і вони зайняли більш конструктивну позицію", - говорить він.