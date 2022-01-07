21:55, Вчора

Гордон про владу: ці хлопці руйнують державу

В ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів про руйнування української держави.

"З одного боку я розумію, що інтерв'ю з Андрієм Богданом і відео, де я озвучив свої питання до президента, вони не сприяють зміцненню державності. Усвідомлення того, що відбувається, не сприяє зміцненню державності. Але те, що ці хлопці виробляють - не сприяє зміцненню державності в сотні разів більше. І є момент: можна мовчати, можна казати. Якщо мовчати – буде ще гірше. Якщо говорити – є надія", – розповів він.

Читайте також: "Рада повернулася до ганебної практики": Разумков сказав, до якої саме

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив у своєму останньому інтерв'ю Дмитру Гордону про "репресії", які готуються проти низки українських журналістів.

"Що заявив Андрій Богдан? Він заявив, що президент віддав особисту вказівку виконувачу обов'язків голови ДБР мене посадити. Мене, журналіста. А також посадити Савіка Шустера, Юрія Бутусова, Дмитра Разумкова тощо. Крім того, як сказав Андрій Богдан, Полтавський суд дозволив проводити щодо мене НСРД - негласні слідчі-розшукові дії. У XXI столітті в Україні, в демократичній країні, якою керує демократично обраний президент... Зеленський віддав особисту вказівку не просто посадити Гордона, але ще й НСРД проводити. Це означає, що за мною стежать, слухають мої телефони, проводять відеоспостереження. Журналіста! За що? За те, що я кажу правду?" - сказав Гордон.