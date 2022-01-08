08:26, Сьогодні

Чим небезпечний "Омікрон": українців попередили щодо нового штаму коронавірусу Інфекціоністка дала рекомендації щодо бустерної дози вакцини

Новий штам коронавірусу "Омікрон" характеризується легшим перебігом хвороби. Через це хворі часто не дотримуються ліжкового режиму і можуть наражати на небезпеку оточуючих.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" лікарка-інфекціоністка Тетяна Логінова.

"Можу сказати, що перебіг хвороби став легшим, і менше йде ускладнень на легені, тобто менше спостерігається пневмонії. І від цього люди, які добре почуваються, поширюють інфекції. Вони не додержуються ліжкового режиму, виходять і можуть наражати на небезпеку оточуюче середовище. Друге - я вже спостерігаю декілька важких випадків грипу. Небезпечно, якщо "Омікрон" поєднається з вірусом грипу. Буде важкий перебіг хвороби, і організму буде важко подолати дві інфекції", - розповіла Логінова.

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На запитання, чи допоможе захиститися від коронавірусу третя, бустерна, доза вакцини, лікарка відповіла:

"Думаю, що так, допоможе. Ми бачимо, що зараз всі західні країни щеплять населення бустерною дозою. Це підвищить можливість організму опрацьовувати нові антитіла. Тобто, додатково до тих, що зменшуються після пів року, як проведене останнє щеплення, бустерна доза дозволить активізувати клітини пам'яті й збільшити опрацювання та вироблення антитіл до SARS-CoV-2, до коронавірусної інфекції".

За її словами, головне зараз - проводити освітню роботу серед населення, щоб вони не лякалися, а йшли до вакцинальних центрів і отримували бустерну дозу.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей із тяжкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; проходять імунодепресивну терапію; проходять імуномоделюючу терапію; з імунодефіцитним станом.

Згідно з рекомендаціями, додаткову дозу можна вводити щонайменше через 28 днів після другої дози дводозної вакцини або першої дози однодозної вакцини, але оптимальний термін - три місяці з моменту отримання останньої дози.