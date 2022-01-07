16:40, Сьогодні

Притула перерахував зброю, яка необхідна Україні, для відбиття атаки Росії Росія не наважиться застосувати в Україні сценарій як у Казахстані, але може завдати ракетного удару, повідомив Притула

Для відбиття російської агресії Україні насамперед чергу потрібні системи, які будуть здатні відбити ракетний удар. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Михайло Притула.

Він прокоментував можливість отримання зброї з Латвії.

"Теоретично вони (Латвія – ред.) можуть нам поставити будь-яку зброю, яку вони можуть придбати, наприклад, в Сполучених Штатах Америки... Звичайно, якщо не будуть Сполучені Штати проти, тому що вони є джерелом цієї зброї, і вони повинні знати кінцевого одержувача цієї зброї. Таким чином, це може бути як обхідний варіант, коли, наприклад, Німеччина блокуватиме постачання зброї в Україну, а зброя може прийти іншим шляхом", — сказав Притула.

Читайте також: Перспективи України вступити до НАТО реальні - Яценюк

Експерт розповів, яка зброя для України сьогодні найактуальніша.

"Найперше, нам зараз потрібні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони, тому що якщо Росія здійснюватиме якийсь відкритий збройний напад, наприклад, як вона зараз робить у Казахстані, то проти України так вона піти не може. Вона може діяти, зробивши спочатку масований ракетно-бомбовий удар, застосувати ракетні системи. Навіть не авіацію, тому що авіація може бути збита досить швидко, а саме ракетні системи. І тому протиракетна оборона для нас найнеобхідніша. Це те, що нам дуже і дуже потрібно. Все інше в Україні є. Але ніколи не будуть зайвими, ні патрони, ні снаряди, ні зброя, яка залишилася, наприклад, в Латвії після розпаду Радянського Союзу", - сказав Притула.

Експерт також поділився точкою зору щодо позиції Німеччини, що стосується поставок зброї в Україну.

"Німеччина історично має дуже тісні зв'язки з Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, в Росії і царі були родом з Німеччини. Тому Німеччина має тісні економічні та політичні зв'язки з Росією. Таким чином, вона грає свою гру... Вони дивляться на свою економічну вигоду. Вони не грають у політичну гру, вони грають внутрішньо європейську гру, в якій вони повинні бути домінатом. Для того щоб вони були домінантами, їм треба бути джерелом чогось, наприклад, дешевого газу, який буде йти з Росії через "Північний потік-2". Певні зобов'язання перед Росією, може вони мають якісь домовленості, тому вони грають свою гру і намагаються підігрівати Росії. Це може бути поставка будь-якої сировини, нафти, діамантів, чого завгодно", — сказав Притула.

Як відомо, 5 січня Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив, що Латвія відправить Україні зброю і техніку для оборони.

"Сьогодні під час зустрічі з послом України в Латвії я ще раз підтвердив нашу підтримку (Україні - ред.) так само як Естонія і Литва, ми оголосили, що будемо надавати гуманітарну і військову підтримку, забезпечуючи захист (оборону - ред.) необхідною зброєю і постачанням обладнання", — написав він у Facebook.

Зазначимо, раніше дипломат Андрій Веселовський повідомив, що Росія на засіданні з НАТО проштовхуватиме підписання угод, згідно з якими Західна військова інфраструктура буде повернута в кордони 1997 року. Крім того, головною метою Росії є отримання контролю над Україною.

"Стрижнем всієї російської наступальності, і сьогодні, і 10 років тому, є питання України. Головною метою є вимога до НАТО віддати питання про безпеку і міжнародну політику України в руки Російської Федерації, під контроль Російської Федерації. Все інше, що обговорюватиметься, є тим чи іншим способом досягти цієї мети.

Отримавши доступ до контролю над Україною, а вже перед цим ми бачимо, що Росія фактично отримала доступ контролю над Білоруссю, Росія виходить на кордони Європейського Союзу і НАТО. Таким чином, Росія отримує можливість псувати здоров'я, нерви, економіку і безпеку їм (Заходу - ред.), розхитувати їх далі, відтворити ту ситуацію, яка існувала при Радянському Союзі, коли війська СРСР тоді стояли в Берліні, і стояли на кордонах всієї Західної Європи. Ось яка мета. Вибачте, але яким би чорним це не виглядало, але саме така мета. І тому слова Расмуссена, а також близькі до його слів думки, повинні бути основою позиції Заходу. Чим більше ви виступаєте, тим більше ви віддасте", - наголосив дипломат.