15:50, Сьогодні

Експерт пояснив, у чому різниця між Другою світовою та вторгненням РФ до України "Тема України зараз тема №1 у Європі"

У разі повномасштабної атаки Росії Україна зможе розраховувати на військову допомогу від країн колишнього Варшавського договору. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив голова комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, з 2014 року Україні вдалося організувати цілий пул країн, які не тільки на словах, а й реально підтримують нашу країну у сфері оборони (зброя), на дипломатичному і політичному рівні. Втім, військову допомогу Україні, на думку експерта, ще можна розширити.

"Думаю, активно ще можуть долучитися країни так званого колишнього Варшавського договору (Албанія, Болгарія, Німецька Демократична Республіка, Польща, Румунія, Угорщина, - ред.). Бо вони за фактом знають, що таке російська загроза. І вони самі про це говорять, і тема України є зараз темою №1 у Європі. Інше питання, що сама Україна повинна бути активнішою", - сказав він.

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Ситуацію з можливим вторгненням російських військ до України Андрій Новак порівняв із ситуацією початку Другої світової війни:

"Після початку Другої світової війни, коли Німеччина почала агресивні дії, навіть тоді не було об'єднання країн для протистояння агресії. Зараз вже є об'єднання країн і це ключовий факт, що ми вже не самі. Якщо Росія вирішить робити на Україну повномасштабну атаку, то ми не будемо самі. Це добре і це різниця між Другою світовою війною".

Зазначимо, що 7 січня відбудеться позачергове засідання НАТО через стягування російських військ до кордонів України. Як повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу, зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО пройде у форматі відеоконференції.

Додамо, що війська РФ прибувають до українського кордону з початку листопада. Міноборони України та західні ЗМІ звітували, що Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військ та наступальне озброєння поблизу кордонів України й на тимчасово окупованих територіях.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.