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Експерт про залучення жінок до загонів тероборони: "Вміти стріляти нікому не зайве" Для жінок у теробороні можна відвести сферу медицини та логістики, вважає експерт

В Україні 1 січня набув чинності закон про нацспротив, який дозволяє залучати територіальну оборону для захисту країни у разі потреби. Жінки в теробороні також можуть знайти своє місце. Такою думкою поділився у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" медіааналітик, політексперт Назар Приходько.

Експерт відповів на запитання ведучого про те, чи можна жінок залучати до служби в теробороні.

"А чому б і ні? На якісь медичні або логістичні посади. Як показує взагалі світова практика - стріляти вміти нікому не зайве. Ходити в тир або на полігони, повчитися. Я думаю, що практика буде. Головне, щоб цей закон про тероборону ефективно працював. У нас є хороші прописані закони, але вони не працюють. Дуже не хотілося б, щоб таке сталося із законом про тероборону", - сказав Приходько.

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Зазначимо, що закон про нацспротив Верховна Рада прийняла 16 липня 2021 року в другому читанні та в цілому. Вже 29 липня закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Документ регулює розвиток в Україні територіальної оборони. Він передбачає як організацію національного опору, так і підготовку громадян.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 7 січня повідомили, що в першу чергу в загони тероборони набиратимуть громадян, у яких є досвід служби в ЗСУ та правоохоронних органах. Планується набір і людей, у яких немає військової підготовки. Однак для цього таким бійцям треба буде пройти низку процедур, включаючи медогляди.

Варто нагадати, що секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко раніше висловився про взяття жінок на військовий облік.

"У Конституції написано, що кожен громадянин має бути залучений до оборони своєї країни. Є закон про оборону, в якому про це пишеться. У тому законі, про який усі говорять, написано конкретно, що на облік мають стати жінки, які мають суміжні професії з військовими. При цьому там нічого не написано про призов до армії. Це просто виконання закону. Закон хороший, і треба розуміти, що у нас є ще стратегія національної безпеки, де є таке поняття, як всеосяжна оборона. Ми показуємо ворогові, що у нас усі захищатимуть країну", — сказав він.