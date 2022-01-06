16:27, Сьогодні

Кличко пояснив, чому в Києві деяким історичним будівлям загрожує руйнування Київ може втратити історичні будівлі, якщо не приймуть закон, який зможе зобов'язати власників робити реконструкції, сказав мер Києва

В Україні місцева влада позбавлена можливості змушувати власників історичних будівель своєчасно реставрувати такі будинки. Про це повідомив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" мер Києва Віталій Кличко.

"Дуже добре, що Київ розвивається. Але він своїм розвитком не повинен втратити свою ідентичність. І історична спадщина - це завдання менеджменту нашого міста", - сказав Кличко.

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Він також відповів на запитання про те, що є історичні будівлі в Києві, які ризикують зникнути через те, що їх не реконструюють.

"Дійсно, така проблема є. Всі наші історичні будинки мають статус історичної пам'ятки. Але так сталося, що з 90-х років такі будинки були приватизовані. І майже всі вони знаходяться в приватних руках. На законодавчому рівні ми (міська адміністрація - ред.) не маємо можливості змусити власника цього будинку не чекати поки (будівля - ред.) зруйнується. Він (власник - ред.) повинен вкладати кошти та реставрувати цей будинок. Якщо він не може цього зробити, місто повинне мати юридичну підставу, щоб забрати цей пам'ятник на баланс міста, і вкласти гроші, щоб він у жодному разі не руйнувався", — сказав Кличко.

Мер Києва розповів, що в Раді вже 4 роки лежить законопроєкт, який пройшов перше читання, і який спрямований на збереження історичних будівель.

"Законопроєкт ще у 2017 році пройшов перше читання. Він лежить вже багато років у Верховній Раді. І нашим громадам, не тільки місту Києву, а й іншим історичним містам, вкрай потрібен цей законопроєкт, щоб мати важелі зберегти культурну спадщину. Дійсно, мер відповідальний за все, що відбувається в місті. І коли такі випадки бувають, то ми особливу увагу приділяємо. Але нам потрібна захищеність з боку законодавства", - сказав він.

Крім того, Кличко розповів, що в Києві плануються нові великі паркінги.