11:51, Сьогодні

"Не повинен перетворитися на другий Нью-Йорк": що Кличко збирається змінити у Києві Віталій Кличко розповів про плани реконструкції Хрещатика

Що влада збирається змінити у Києві, розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Моє завдання протягом кількох років, щоб київські пагорби в жодному разі не забудовувалися. Це наша культурна спадщина, буферна зона ЮНЕСКО. Зробити паркову зону відпочинку з виходом до Дніпра. Що мені не подобається? З кількістю авто, людей, які приїжджають, Київ розвивається, росте, і дуже важливо, щоб Київ не перетворився на другий Нью-Йорк, на бетонні джунглі. І тому ми цього року прийматимемо генеральний план, щоб кожен мешканець нашого міста розумів, яким буде його мікрорайон, район, місто через п'ять, десять, двадцять років. Зараз відбуватимуться громадянські обговорення. Ми залучили європейських незаангажованих експертів з Лейпцига", — сказав він.

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Кличко відповів на запитання щодо реконструкції Хрещатика.

"Жителі кажуть - навіщо нам Хрещатик, зробіть нашу вулицю. Це дискусійне питання. Але не варто забувати, що це головна вулиця, і багато киян приходять на головну вулицю країни, багато іноземців, туристів приїжджають. І Майдан Незалежності, і вулицю Хрещатик треба оновити, щоб вони виглядали привабливо. Реконструкція Хрещатика запланована на цей рік. Головна вулиця міста має виглядати на рівні європейського міста", — сказав він.

Раніше Кличко заявив, що більше половини киян вакциновані двома дозами вакцини від коронавірусу.

"Щодо щеплень, ми пам'ятаємо, демонстрації антивакцинаторів, які кажуть, мовляв, щеплення може призвести до того, що виростуть роги та хвіст. І починаєш їх переконувати, розповідати. Було проведено досить широку кампанію", - розповів він.