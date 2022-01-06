10:47, Сьогодні

Кличко назвав кількість вакцинованих від COVID-19 киян Віталій Кличко розповів про ситуацію з вакцинацією у Києві

Більшість киян вакциновані від коронавірусу. Про це розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Що стосується щеплень, ми пам'ятаємо, демонстрації антивакцинаторів, які кажуть, мовляв, щеплення може призвести до того, що виростуть роги та хвіст. І починаєш їх переконувати, розповідати. Було проведено досить широку кампанію. І на сьогодні більшість киян вже вакциновані, однією вакциною майже всі, а двома дозами близько 60%", - сказав він.

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Кличко відповів на запитання, чи справді він домовився про вакцину для Києва раніше, ніж уряд.

"Ми розпочали перемовини, і домовленості були, але держава сказала, що єдиним джерелом постачання вакцини є виключно МОЗ. Ми не стали суперечити. Добре, якщо МОЗ бере на себе це завдання... Ми виділили понад 260 млн на закупівлю обладнання, медикаментів, це також вплинуло на економічний стан", - розповів він.

Раніше лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська заявила, що в Україні час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

"Віктор Ляшко говорив, що з січня буде вакцинація бустерною дозою, у той час як 50% населення отримують першу дозу. Чому ми чекаємо - незрозуміло. Тому що мені здається, це рішення вже прийняте і деякі країни вже вакцинують бустерною дозою. Необхідність у цьому є. Є категорії людей, які вакцинувалися першою та другою дозою понад шість місяців тому, і їм уже можна вводити бустерну дозу. Також бустерна доза пропонується людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, якщо вони раніше вакцинувалися двома дозами. Необхідність є, люди, яким її можна запропонувати, є", — сказала вона.