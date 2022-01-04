17:11, Сьогодні

У Росії це входить у систему — ексрадник Авакова щодо затримання українця в Італії Володимир Мартиненко порівняв затримання Лавренчука зі справою Марківа

Затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії за запитом Росії прокоментував в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"Мені ця ситуація нагадує ситуацію з Віталієм Марківим, якого заарештував за надуманими звинуваченнями італійський суд і дав понад 20 років ув'язнення — більше, ніж просили прокурори. І лише після безпосереднього втручання Арсена Авакова, ми пам'ятаємо ці довгі, нудні судові засідання, було позитивне рішення суду, скасували всі звинувачення. А тоді, я нагадаю, судили не лише українського солдата, а судилися з державою Україна. І вже всі інстанції пройдені, всі звинувачення знято. І ось тепер у нас ситуація щодо українського режисера. Вона трохи за іншим алгоритмом, але знову йде за російським слідом, за російськими звинуваченнями, через виставлення за російськими інтерполівськими картками в розшук. Італійська сторона повинна виконувати міжнародні угоди по лінії Інтерполу, по лінії Європолу. І вони починають дивитися, що відбувається", — сказав він.

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За словами Мартиненка, переслідування українців увійшло в Росії у систему.

"Я ще нагадаю таку ситуацію: перед, здається, позаминулим новим роком Ігоря Мазура також затримали за російською карткою в одній із європейських країн, і втручання української сторони вирішило цю ситуацію. Росія використовує цей метод як частину гібридної агресії, переслідуючи українських громадян у всьому світі. Треба, напевно, збирати Інтерпол і вирішувати ситуацію для того, щоб дуже детально розглядати всі картки, які на розшук виставляє Росія. Тому що це вже система", — сказав він.

Нагадаємо, українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії. Його тримають у СІЗО, доки італійські правоохоронці вивчають заяву від РФ. Москва вимагає екстрадиції українського режисера у справі, нібито пов'язаній із фінансами.

Мати режисера Ірина Лавренчук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що проти нього вже намагалися фабрикувати справи в Росії.

"Він навчався в Росії в ГІТІС, залишився там працювати, заснував свій театр та свою школу режисури, акторської майстерності. Це єдиний бізнес, який у нього там був. Йому пропонували взяти громадянство Росії - він відмовився. Як громадянин України він постійно висловлював свою громадянську позицію про Крим, про відносини України з Росією. Як тільки почалися бойові дії, він залишив Росію. Перебуваючи там, він стикався з протидією влади, йому скасовували гастролі театру, намагалися розкрутити справи про пропаганду гомосексуалізму, хотіли довести, що в Україні є кримінальні справи. Усі ці справи зійшли нанівець, нічого не змогли довести. Єдине, що відомо, це його прямолінійна позиція щодо України та анексії Криму. Я думаю, причина саме в цьому. А в чому його можуть звинувачувати - це тільки їм відомо", - сказала вона.