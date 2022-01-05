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"Україна 24" розширює партнерство з Радіо Свобода Телеканал покаже унікальні для українського медійного ринку проєкти

Інформаційний телеканал-лідер "Україна 24" розширює партнерство з українською редакцією Радіо Свобода. Уже з 8 січня в ефірі телеканалу регулярно з’являтимуться матеріали телепроєктів "Крим. Реалії" та "Донбас. Реалії".

Проєкти є унікальними для українського медійного ринку: щотижня впродовж понад семи років журналісти Радіо Свобода показують життя в Криму й на Донбасі, аналізують події та політичні процеси довкола цих регіонів, розслідують резонансні злочини і знаходять докази причетності Російської Федерації до окупації частини території України. Ексклюзивні кадри з Криму та Донбасу відтепер в ефірі телеканалу "Україна 24" щосуботи та щонеділі.

"У таких непростих темах, як окупація Криму та Донбасу, точність викладених фактів, достовірність інформації та баланс різних поглядів є непростим завданням. Завдяки співпраці інформаційного лідера "України 24" з Радіо Свобода наш глядач продовжить отримувати перевірену інформацію та зможе орієнтуватися в тому, що насправді відбувається на окупованих територіях", - переконана керівниця інформаційного мовлення "Новинної Групи Україна" Наталія Симоніна.

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У першому випуску проєкту "Крим. Реалії" дивіться розслідування про бойових офіцерів, які не повернулися в Україну після окупації. Хто вони? Яку роль відіграли в тому, що Україна втратила Крим? Коли і як будуть покарані?

Журналісти проєкту "Донбас. Реалії" покажуть бойову авіацію України та розкажуть, як українська армія у разі потреби зможе протистояти агресії Росії з повітря.

Дивіться ексклюзивні матеріали журналістів Радіо Свобода з Криму та Донбасу на каналі “Україна 24” щотижня у вихідні.

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна 24" запускає спільний проєкт із "Детектор медіа" для пошуку фейків та наративів в ефірі.