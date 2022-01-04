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Затримання Лавренчука: в Італії розповіли, що чекає на українського режисера Також стало відомо, чим справа Євгена Лавренчука відрізняється від справи Віталія Марківа

Затриманий в Італії український режисер Євген Лавренчук перебуватиме під вартою впродовж 60 днів, за цей час Росія намагатиметься довести його провину, щоб домогтися екстрадиції. Адвокат Лавренчука вживає заходів для переведення його підзахисного під домашній арешт.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

"Наскільки мені відомо, генеральне консульство в Мілані активно слідкує за цим кейсом, зустрічався один з консулів з паном Євгеном на Новий рік 31 грудня. Також відомо, що на прохання консульства покращені умови перебування пана Євгена у в'язниці, його переведено в кращу камеру. І, наскільки я розумію, адвокат зараз шукає можливість пом'якшити запобіжний захід з ув'язнення, з тримання під вартою, наприклад, на домашній арешт. Пан Євген не має місця проживання в Італії, тут він був транзитом. Тому родичі або адвокат мусять винайняти житло, щоб показати, що він тут має де жити і не збирається тікати. І таким чином були б підстави, щоб суддя ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу протягом тих 60 днів, за які прокуратура Росії мала б надіслати свої аргументовані підозри і обвинувачення щодо пана Євгена", - розповів представник української громади в Італії.

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На запитання, чи схожа ця справа на справу нацгвардійця Віталія Марківа, Городецький відповів:

"Ця справа не зовсім подібна до справи Марківа, вона більше подібна до інших справ - до справи Арсена Авакова і до справи колишнього депутат від "Народного фронту" Романюка. В них були подібні прецеденти, їх теж затримували через подання в Інтерпол у розшук, і італійські правоохоронці не мали іншого виходу, як їх затримувати на певний період для того, щоб розібратися. По тих політиках, що я назвав, подавав режим Януковича запити Інтерполу. І це подібний випадок, але скористалася цим інструментом Російська Федерація, на відміну від справи Марківа. Справу Марківа вела власне італійська прокуратура, вони були обвинувачами. Тобто, тут не зовсім коректно порівнювати".

За його словами, зараз очікується "легальна битва на предмет того, наскільки Російська Федерація зможе довести якусь "провину" пана Євгена і наскільки захист зможе спростувати всі ці аргументи".

"Поки що не було прецедентів за останні 20 років, щоб українців видавали не лише в Росію, але і в Україну, коли там були певні не зовсім демократичні режими. Думаю, суддя буде приймати до уваги багато факторів, і не в останню чергу фактор діяльності пана Євгена і ситуації, яка зараз склалася між Україною і Росією, власне - війну", - зазначив він.

Городецький також розповів, як новину про затримання Лавренчука висвітлюють в Італії:

"Італійська преса дала новину про це 17 числа, але судячи по матеріалу, як він був поданий, мені здається, вони більше спиралися на російські джерела. Вони подали новину про затримання українця, керівника польського театру в Росії, в Москві, який начебто у 2020 році втік і переховувався від правоохоронних органів. Ми маємо іншу інформацію, що пан Євген ні від кого не переховувався. Вони повідомляють, що якийсь неповернутий борг став причиною цього затримання. Але довіряти цим джерелам поки що немає підстав".

Нагадаємо, українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії. Його тримають у СІЗО, доки італійські правоохоронці вивчають заяву від РФ. Москва вимагає екстрадиції українського режисера у справі, нібито пов'язаній із фінансами.

Мати режисера Ірина Лавренчук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що проти нього вже намагалися фабрикувати справи в Росії.

"Він навчався в Росії в ГІТІС, залишився там працювати, заснував свій театр та свою школу режисури, акторської майстерності. Це єдиний бізнес, який у нього там був. Йому пропонували взяти громадянство Росії - він відмовився. Як громадянин України він постійно висловлював свою громадянську позицію про Крим, про відносини України з Росією. Як тільки почалися бойові дії, він залишив Росію. Перебуваючи там, він стикався з протидією влади, йому скасовували гастролі театру, намагалися розкрутити справи про пропаганду гомосексуалізму, хотіли довести, що в Україні є кримінальні справи. Усі ці справи зійшли нанівець, нічого не змогли довести. Єдине, що відомо, це його прямолінійна позиція щодо України та анексії Криму. Я думаю, причина саме в цьому. А в чому його можуть звинувачувати - це тільки їм відомо", — сказала вона.