11:47, Сьогодні

В Італії затримали українського режисера за запитом Росії: подробиці Італія поки що вивчає документи у справі режисера Євгена Лавренчука

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії. Його тримають у СІЗО, доки італійські правоохоронці вивчають заяву від РФ. Москва вимагає екстрадиції українського режисера у справі, нібито пов'язаній із фінансами. Ситуацію прокоментувала у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" мати режисера Ірина Лавренчук.

"Нам відомо, що він не голодує, про умови ми не знаємо, але сподіваємось, що він тримається в бойовому настрої та в нього вистачить сил себе захистити. Я і він впевнені, що він ні в чому не винен, тим більше в такому, щоб цим займався Інтерпол, або щоб були причини для його екстрадиції. Ми не уявляємо, що можна було такого сфабрикувати", — сказала вона.

Лавренчук розповіла, що проти режисера вже намагалися фабрикувати справи у Росії.

"Він навчався в Росії в ГІТІС, залишився там працювати, заснував свій театр та свою школу режисури, акторської майстерності. Це єдиний бізнес, який у нього там був. Йому пропонували взяти громадянство Росії - він відмовився. Як громадянин України він постійно висловлював свою громадянську позицію про Крим, про відносини України з Росією. Як тільки почалися бойові дії, він залишив Росію. Перебуваючи там, він стикався з протидією влади, йому скасовували гастролі театру, намагалися розкрутити справи про пропаганду гомосексуалізму, хотіли довести, що в Україні є кримінальні справи. Усі ці справи зійшли нанівець, нічого не змогли довести. Єдине, що відомо, це його прямолінійна позиція щодо України та анексії Криму. Я думаю, причина саме в цьому. А в чому його можуть звинувачувати - це тільки їм відомо", — сказала вона.

Мати режисера додала, що в Італії йому призначили адвоката, вона має зв'язок і з адвокатом, і з консульством України в Італії. Також вона розповіла, що Росія не надала повного пакета документів у справі Лавренчука і в Італії чітко не розуміють, у чому конкретно він звинувачується.