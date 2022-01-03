18:49, Сьогодні

Вони мають план: військовий експерт про ядерні навчання Росії

Росія проведе навчання ядерних сил на початку 2021 року для того, щоби показати свій подальший план тиску на Україну та низку інших країн. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Ігор Романенко.

На його думку, військові навчання Росія спеціально спланувала перед зустріччю своїх представників із представниками США, НАТО і ОБСЄ.

"Це говорить про те, що Путін і керівництво збройних сил РФ продовжують використовувати ядерну зброю для впливу і тиску на інші країни. Крім того, Путін пред'явив ультиматум США, Україні і кранам НАТО щодо загрози їхньої безпеки. А з іншого боку - він проводить навчання зі своїми ядерними силами і це на початку року", - каже він.

Романенко вважає, що таким чином керівництво РФ демонструє, що у них є подальший план тиску на Україну та інші держави.

"Це доводить, що у РФ є відповідний план на подальший тиск, проведення командно-штабних, ядерних навчань. При чому, під час навчань вони проводять пуски своїх ядерних підводних човнів, комплексів стратегічних ракет, бомбардувальників".

Ігор Романенко зазначає, що Росія також використовує літаки-бомбардувальники, які отримала від України ще на початку 1990-х років. Тоді як України з тих часів втратила багато свого військового потенціалу.

"Потрібно чітко уявляти позицію росіян, можливості України і в яких умовах наша країна має відстоювати свої інтереси", - додав експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.