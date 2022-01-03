17:35, Сьогодні

Вступ до НАТО: експерт розповіла, яка модель не підходить Україні "Москва пішла значно далі й почала загрожувати країнам ЄС та НАТО"

Приклад Фінляндії щодо взаємодії з НАТО не підходить Україні. Таку думку озвучила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" кандидат політичних наук Ганна Шелест.

"Міф з приводу "фінляндизації", який пропонували постійно Україні, він існує. Справді, нейтральний статус існує. Але якщо подивитися на рівень взаємодії між Фінляндією, Швецією та НАТО – це членство без права голосу. Але Фінляндія завжди знала, з ким вона, без формального членства (в Альянсі - ред.)", - сказала Шелест.

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Експерт також прокоментувала ультиматум РФ щодо можливого розширення НАТО:

"Якщо подивитись на чернетки угод, які Москва запропонувала США напередодні Нового року, то йдеться не лише про Україну. Там згадується навіть Центральна Азія, Північ, члени НАТО в країнах Балтії. Саме тому ми й побачили заяви від Скандинавських та Балтійських країн, тому що йдеться не лише про Україну. Москва пішла значно далі й почала загрожувати країнам ЄС та НАТО. Це таке нахабство з боку Кремля: просити більше для того, щоб потім виторгувати хоч щось під час переговорів".

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Щодо членства в Альянсі в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне, щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.