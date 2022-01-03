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Зеленський боїться сильних і розумних людей поруч — Гордон Журналіст пояснив, чому у нього пропала "зачарованість" президентом України Зеленським

Людьми не можна зачаровуватися і чекати від них неможливого, особливо якщо йдеться про главу держави. Про це повідомив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Він відповів на запитання Кисельова про те, що не вийшло у президента України, в чому полягає головна причина.

"Історія з "не вийшло" — це історія мого найбільшого розчарування, і в цьому я звинувачую себе. Я зараз не кажу про Зеленського, я говорю про себе. Я кажу собі — ти при*урок, ти зачарувався знову, і ти отримав. А не зачаровуйся. Не думай, що люди такі - як тобі хочеться щоб вони були. Вони люди, ти від них хочеш неможливого. Це я кажу собі", — сказав журналіст.

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На думку Гордона, проблема шостого президента України в тому, що він оточив себе людьми, які дурніші за нього.

"Не вийшло у Володимира Олександровича (Зеленського — ред.) з однієї, напевно, головної причини — він боїться сильних людей поруч, він боїться розумних людей поруч, оточує себе слабкими. А коли оточує себе людьми слабкішими за себе — рано чи пізно настає розплата. Ось розплата почала наступати. Щодня скандали. То з Гогілашвілі, який російським громадянином виявляється, то ще з одним, то з другим, з третім. Все це оточення підриває Зеленського і в результаті його підірве. Другого варіанту немає. Треба розумними себе оточувати, сильними",— підкреслив журналіст.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Олександр Гогілашвілі був у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курирував боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

Раніше Дмитро Гордон заявив, що влада хоче отримати в Україні телеканали, які відстоюватимуть пропрезидентську точку зору. Так він прокоментував покупку телеканалу "слугою народу" Олексієм Ковальовим.

"В наявності прагнення президента Зеленського та його оточення набрати собі якусь кількість телеканалів, які відстоюватимуть їхню точку зору. Що вони роблять? Телеканал "Рада", який належить усім нам, який фінансується за наші гроші, вони беруть і роблять пропрезидентським. Тепер вони купують на "фунта" депутата Ковальова, телеканал. Хто ж за це платить?" — сказав він.