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"Поцілуйте мене в ж*пу": Гордон відповів тим, хто критикує його за рекламу "пірамідок" "Золота піраміда" - медичний прилад, який пройшов клінічні випробування, заявив журналіст

МОЗ України проводило свого часу клінічні випробування "золотої піраміди", після чого дозволило цей прилад пустити в дію в країні для терапевтичних цілей. Про це повідомив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Кисельов: - Як з цією штукою поводитися?

Гордон: - Залежно від того, що у вас болить... Золота піраміда - це медичний прилад, який я рекламував 14 років тому.

Кисельов: - Досі вам це пригадують?

Гордон: - А більше нічого пригадати.

Кисельов: - Кажуть, не працює ні фіга.

Гордон: - Працює, ще й як.

Кисельов: - Серйозно?

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Гордон: - Так. Наскільки я пам'ятаю... По-перше, раз у вас в руках цей чудовий прилад, давайте я про нього скажу. Це медичний прилад - золота піраміда. Він був апробований у цілому ряді клінічних установ України, пройшов клінічні випробування протягом декількох років, був офіційно зареєстрований Міністерством охорони здоров'я України. Тому я рекламував його на підставі законних документів, які він має. Цей медичний прилад допомагав дуже багатьом і напевно допомагає від низки хвороб. Ви гіпертонік, напевно (звертається до Кисельова - ред.)?

Кисельов: - Ні, у мене все нормально. У мене тиск як у космонавта - 120 на 80.

Гордон: - У мене товариш, він гіпертонік, і він щоранку лягав у ванну, хвилин 30 тримав на голові цю золоту піраміду. Йому дуже допомагає. Тому я вам хочу сказати, що це чудовий прилад медичний. Якщо хтось сьогодні намагається мені сказати, що мені повинно бути соромно за те, що я рекламував заснований МОЗ перевірений медичний прилад, то я можу сказати одне - поцілуйте мене в ж*пу.

Кисельов: - А на собі перевіряли?

Гордон: - Так. У мене в старому будинку, в якому я жив... Мені винахідники, в подарунок за те, що я рекламував цей прилад, зробили величезний прилад, який я встановив у себе прямо на будинку. Я в цьому приладі заряджав воду, пив цю воду, і я відчував велику благодать від нього.

Кисельов: - Ось ви в це все вірите?

Гордон: - Абсолютно. Я вірю в науку, це наука.

Кисельов: - А хто у нас воду заряджав ще?

Гордон: - Алан Володимирович Чумак.

Кисельов: - Йому теж вірили?

Гордон: - Йому теж вірив, любив його. Він мій великий друг був. Я вам хочу сказати, що єгиптяни не ідіоти були, коли встановлювали піраміду. Чому вони піраміди встановлювали по всьому Єгипту? Там же саркофаги, поховання, і тіла муміфікувалися. Навіть тварини, які пробігали там випадково, вони залишалися і муміфікувалися. Це цілющі властивості, це золотий перетин, це фізика. Тут немає нічого надуманого. Будь-який фізик вам розповість, що таке піраміда і що таке енергія форми, яка зберігається там.

Раніше Дмитро Гордон заявив, що влада хоче отримати в Україні телеканали, які відстоюватимуть пропрезидентську точку зору. Так він прокоментував покупку телеканалу "слугою народу" Олексієм Ковальовим.

"В наявності прагнення президента Зеленського та його оточення набрати собі якусь кількість телеканалів, які відстоюватимуть їхню точку зору. Що вони роблять? Телеканал "Рада", який належить усім нам, який фінансується за наші гроші, вони беруть і роблять пропрезидентським. Тепер вони купують на "фунта" депутата Ковальова, телеканал. Хто ж за це платить?" — сказав він.