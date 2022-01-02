23:49, Вчора

Гордон розповів про переслідування після критики Зеленського Дмитро Гордон поділився, як влада перевіряє всю його діяльність

Про переслідування з боку влади розповів у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Я завжди готовий до того, що мене розглядатимуть на просвіт. Це, до речі, і відбувається зараз, варто було мені почати критикувати президента Зеленського. Це вже якась за рахунком влада взялася за те, щоб перевірити, а що там Гордон. Перевірили все: з податковими справами все гаразд, з діяльністю все гаразд Прослуховують телефони, спостерігають за відео, НСРД (негласні слідчо-розшукові дії — ред.) відкрито, як сказав Андрій Богдан, на мене Полтавським судом. Я давно до цього звик. Я з 16 років на очах, я почав публікуватися в найбільших газетах України, а з 18 років, ще до армії, у найбільшій газеті Радянського Союзу — "Комсомольській правді". Вона виходила тиражем 22 млн екземплярів. Я готовий до того, що мене вивчатимуть. Зараз знаєте, чим займаються? Пішли судами. А що в мене за суди були... Дзвонять кожному, хто на мене подавав до суду, і суддям, і запитують: а там все нормально, нема за що вхопитися? Якщо за все моє життя знайшли за що вхопитися — що я рекламував медичний прилад, який має всі дозволи МОЗ, то я щаслива людина", — сказав він.

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Гордон розповів, що є мультимільйонером і все своє майно він задекларував.

"Щодо походження грошей - це всім відомо, я про це часто розповідаю. Я офіційний доларовий мультимільйонер. Я заробив свої гроші спочатку на шоубізнесі, потім на нерухомості. Тобто гроші від шоубізнесу, коли Горбачов видав знаменитий закон про кооперацію, який дозволяв практично все... Ти міг займатися шоубізнесом, 20% або 30% йшли у вигляді податків, у Соцстрах та майданчикам, які приймали, а решта грошей, 70%, ділилися між тими, хто проводив концерти, і тими, хто в них брав участь. Це був благословенний час, кінець 80-х – початок 90-х, коли ти абсолютно легально заробляв мільйони рублів. Я у 23 роки вже був доларовим мільйонером. Потім ці гроші я вкладав у нерухомість, і всі свої витрати, витрати, коли пішов до Київради, я задекларував. Я був найбагатшим депутатом Київради, хоча були люди багатші за мене. Але вони декларували кімнати у комунальних квартирах, а я задекларував величезний свій статок", — сказав він.

Раніше Дмитро Гордон заявив, що влада хоче отримати в Україні телеканали, які відстоюватимуть пропрезидентську точку зору. Так він прокоментував покупку телеканалу "слугою народу" Олексієм Ковальовим.

"В наявності прагнення президента Зеленського та його оточення набрати собі якусь кількість телеканалів, які відстоюватимуть їх точку зору. Що вони роблять? Телеканал "Рада", який належить усім нам, який фінансується за наші гроші, вони беруть і роблять пропрезидентським. Тепер вони купують на "Фунта", депутата Ковальова, телеканал. Хто ж за це платить?" — сказав він.