"Лише одній людині у світі дозволяю сидіти на шиї": Ляшко сказав кому

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" розповів, як відсвяткував Новий рік.

"У сімейному колі. Карти, караоке. І все ж крутиться навколо дітей. Старшенька приїхала - 19 років. І поїхала. В такому віці - що ж із батьками сидіти, пенсіонерами", - сказав він.

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За словами Ляшка, він - дуже добрий батько:

"У нас повна свобода дій. Санька на мені їздить зверху - це єдиний, кому я дозволяю сідати на шию та їздити зверху - більше нікому. Ні дружині, тим більше всім іншим. Виключено. Єдина людина на цій землі, яка може сісти мені на шию та їздити зверху, - це мій син".

Також він сказав, що завжди мріяв, щоб мати свій дім та сім'ю:

"Мама приїжджала, але до Нового року. Ми завжди традиційно спілкуємося - мама обов'язково. Тому що ми - діти до тих пір, поки живі наші батьки. Тому і телефонувати треба, зустрічати й завжди знаходити час, бо потім в один момент може так статися, що час є, але немає, кому зателефонувати та з ким зустрітися. Тому я цьому приділяю увагу...

Завжди так і мріяв, щоб мати свій дім, свою сім'ю. Тому що коли ти виростаєш без сім'ї, то ти перше, що мрієш, - це про сім'ю. Я радий, що всі мої дитячі мрії здійснилися - більшість із них".