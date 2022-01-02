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Секрет успіху Моршина у боротьбі з коронавірусом: подробиці від мера Руслан Ільницький розповів, що спонукало людей йти на щеплення

Українське місто Моршин подолало коронавірус і стало містом з найвищим рівнем вакцинації. Як це вийшло, розповів у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" міський голова Руслан Ільницький.

"Повний курс вакцинації пройшло майже 80% жителів міста, причому ще в середині червня ми говорили про рівень 60% у рамках пілотного проєкту, який реалізувався МОЗ у Моршині — одночасна вакцинація дорослого населення. Не думаю, що вдасться перевищити рівень 80%, але бустерна доза — це та тема, яка нас сильно хвилюватиме у січні", — сказав він.

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Ільницький назвав фактори, які спонукали місцевих жителів вакцинуватися.

"13 квітня розпочався пілотний проєкт. На той час економіка Моршина була паралізована через локдаун, і всі санаторії були закриті. Люди сиділи без роботи, і це був один зі стимулів, щоб створити безпечніше місце для відпочивальників і для мешканців. Це було мотиватором для більшості людей. Дуже важливу роль відіграли медики, я і головний лікар публічно вакцинувалися, як і сімейні лікарі. Ми організовували локальну інформаційну кампанію. Все це у комплексі, напевно, і дало такий результат", — сказав він.

Раніше лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська заявила, що в Україні час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

"Віктор Ляшко говорив, що з січня буде вакцинація бустерною дозою, у той час як 50% населення отримують першу дозу. Чому ми чекаємо - незрозуміло. Тому що мені здається, це рішення вже прийняте і деякі країни вже вакцинують бустерною дозою. Необхідність у цьому є. Є категорії людей, які вакцинувалися першою та другою дозою понад шість місяців тому, і їм уже можна вводити бустерну дозу. Також бустерна доза пропонується людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, якщо вони раніше вакцинувалися двома дозами. Необхідність є, люди, яким її можна запропонувати, є", — сказала вона.