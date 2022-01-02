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Захист України: експерт назвав головну небезпеку Політолог Сергій Биков розповів, що робити Україні для захисту від російської агресії

Україні потрібно розраховувати у захисті лише на себе, але необхідно вимагати від Заходу наступальної зброї — про це сказав у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" політолог Сергій Биков.

"Україну точно захищатимуть насамперед українці. Ми не повинні розраховувати на американців, британців, поляків чи ще когось. Це наша земля, і ми у будь-якому разі захищатимемо її й проливатимемо ворожу кров за нашу землю. За Україну треба не вмирати, а вбивати ворогів. Щодо нашої міжнародної комунікації, нам потрібно поглиблювати комунікацію зі США та вимагати наступальної зброї, щоб її відправили до України. Я спілкувався з військовими – немає віри у сухопутну операцію, як мені кажуть військові. Вони кажуть, що головна загроза — можливий ракетний обстріл, бо будь-яка оборонна історія не врятує нас від великої кількості ще старих радянських ракет. Навіть цього металобрухту з реактивними двигунами вистачить, щоб Україну закидати цими ракетами. Ми не зможемо, як Ізраїль, використовувати для захисту "Залізний щит". Нам потрібно щось на противагу цьому", — сказав він.

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Також, на думку експерта, варто зайнятися своєю модернізацією.

"Потрібно вкладати гроші у своє озброєння, у свої військові розробки. Тому що стан війни — це, з одного боку, велика проблема і велика небезпека, а з іншого — майже необмежені можливості для військової модернізації. Нам необхідно вкладати гроші у військові розробки. Нарешті наші політики зрозуміли, що НАТО на нас не дуже чекає. Вони не планують нас брати найближчим часом. Але якщо ви не берете нас до Альянсу, дайте нам інші гарантії безпеки, як зробили Азербайджан із Туреччиною. Там також треба робити це з іншими країнами", — сказав він.

Раніше російський політик Леонід Гозман розповів, хто може утримати агресію Росії. На його думку, на Володимира Путіна може вплинути лише президент США.

"Наші керівники не дуже реально уявляють реальний світ — і всередині країни, і міжнародний. Їм чомусь здається, що вони можуть бути з Китаєм на рівних. А яке "на рівних"? Це союз вовка та зайчика. Тому коефіцієнт неадекватності треба вводити, коли ми намагаємося зрозуміти, чого вони хочуть", — також зазначив він.