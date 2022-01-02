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Наказ про військовий облік для жінок треба змінити — депутат розповів як Роман Костенко пояснив, навіщо оновили умови постановки жінок на військовий облік

Про постановку жінок на військовий облік висловився у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"У Конституції написано, що кожен громадянин має бути залучений до оборони своєї країни. Є закон про оборону, в якому про це пишеться. У тому законі, про який усі говорять, написано конкретно, що на облік мають стати жінки, які мають суміжні професії з військовими. При цьому там нічого не написано про призов до армії. Це просто виконання закону. Закон хороший, і треба розуміти, що у нас є ще стратегія національної безпеки, де є таке поняття, як всеосяжна оборона. Ми показуємо ворогові, що у нас усі захищатимуть країну", — сказав він.

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Депутат пояснив, які деталі потрібно виправити.

"Але на етапі виконання у нас вийшов промах, коли хтось із чиновників Міноборони, мабуть, взяв усі професії, які бувають у жінок, і вписав їх у цей наказ. Ми говорили з міністром оборони та головою комітету. Потрібно внести зміни вже Міноборони у свій наказ, і там просто прописати найпотрібніші професії: лікарі, кухарі, водії та інші, хто потрібен. І звичайно, є питання, що одразу держава хоче всіх штрафувати без роз'яснень. Це питання потрібно прибрати. Потрібно просто проводити інформаційну роботу", — сказав він.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).