17:11, Сьогодні

Питання з бустерною дозою в Україні спірне: названо причину "Потрібно зараз дати можливість людям"

В Україні питання з бустерною дозою від коронавірусу вирішено. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

"Щодо бустерної дози, наскільки я знаю, вже питання вирішено. Принаймні це стосується медичних працівників та груп ризику. Щодо загального населення це питання дійсно ще спірне, тому що дуже низьке охоплення (щодо вакцинації - прим. ред.) - і груп ризику теж", - сказав він.

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"Треба зараз дати можливість тим людям (вакцинуватися – прим. ред.), які справді хочуть, бо в нас проблема з антивакцинаторськими рухами в країні, які, на жаль, тривають. Це стосується не тільки вакцинації від COVID-19, але й усіх інфекцій. За період COVID-19 ми побачили значне зниження вакцинації – особливо дитячого населення – це кір, краснуха, бронхіт тощо”.

Нагадаємо, доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська сказала, що українцям недоцільно масово робити третє щеплення від коронавірусу доти, доки повністю не вакциновані так звані "групи ризику".

На запитання, чи потрібно українцям щепитись третьою дозою вакцини, Голубовська відповіла:

"Я думаю, що після того, як у нас будуть вакциновані основні групи ризику. Вони у нас ще недовакциновані, тому що пізно схаменулися. Вводити бустерну дозу не зовсім логічно, поки ці групи не захищені. Основну летальність, основну напругу системи охорони здоров'я створюють саме вони. Тому їх треба захистити насамперед".

Раніше лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська заявила, що в Україні час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

"Раніше Віктор Ляшко говорив, що з січня буде вакцинація бустерною дозою, у той час як 50% населення отримують першу дозу. Чому ми чекаємо - незрозуміло. Тому що мені здається, це рішення вже прийняте і деякі країни вже вакцинують бустерною дозою. Необхідність у цьому є. Є категорії людей, які вакцинувалися першою та другою дозою понад шість місяців тому, і їм уже можна вводити бустерну дозу. Також бустерна доза пропонується людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, якщо вони раніше вакцинувалися двома дозами. Необхідність є, люди, яким її можна запропонувати, є", — сказала вона.