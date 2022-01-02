16:06, Сьогодні

2022-й - рік можливостей для тих, хто вміє любити: прогноз нумеролога "Це рік справді можливостей, але..."

У 2022 році відіграє важливу роль цифра 6, заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" нумеролог Владислав Грицай.

"Ми говоримо про цифру 6, тому що загальна сума року народження - 2022, - тобто загальна сума виходить 6. Що таке 6? Це цифра гармонії, сім'ї, партнерства, любові в цілому. Це не тільки про кохання, коли ми говоримо "чоловік-жінка", а любов до себе, справи, людей. І проміжні двійки – 3 двійки (2022 – прим. ред.) – це про партнерство, енергію, взаємодію на всіх рівнях. І загальна 6-ка (2+0+2+2 = 6 - прим. ред.) - це про гармонію", - сказав він.

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"Тому цей рік - це рік справді можливостей, але для людей, які розуміють, чого хочуть, і взагалі вміють себе любити. Якщо 2021 рік навчав нас пристосовуватися, навчатися, як взагалі пристосовуватися до цього нового світу, то 2022 рік буде нас навчати вже у цьому світі взаємодіяти з іншими, виявляти свої таланти, заявляти про себе та, відповідно, вибудовувати відносини", - розповів Грицай.

За його словами, минулий рік був більше про розуміння себе:

"Зараз же ми вчимося як взаємодіяти. Дуже важливо зауважити, що 2022 рік - це такі сфери, як охорона здоров'я, навчання, сімейний напрямок, тобто дуже багато людей створюватимуть зараз гармонійні сім'ї".

Також нумеролог зазначив, що дуже важливо наповнювати своє життя любов'ю:

"Багато хто з нас не вміє любити себе, приймати кохання, просити про кохання, взагалі взаємодіяти. Тому якраз для того, щоб цей рік був вдалим і успішним, потрібно не просто наповнювати любов'ю, а й уміти давати та приймати. Цей рік із великою кількістю 2-к і підсумкова 6-ка про баланс - наскільки я вмію вкладати у відносини, суспільство, близьких та вмію приймати. Часто люди не отримують любов не тому, що їм її не дають, а тому, що не вміють її приймати".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.