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Поплавський назвав продукт, який дає енергію та чоловічу силу "Воно корисне для чоловіків і жінок"

Доктор педагогічних наук, професор, народний артист України Михайло Поплавський в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розкрив секрет - який продукт дає енергію та силу.

"Я особисто їм 70-100 грамів сала щодня зранку. Я не їм сосисок, ковбас - це дуже не корисно. А сало дає енергію, чоловічу силу. Найголовніше - воно корисне для чоловіків і жінок", - сказав він.

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"Сало щодня - лише свіже. Не таке засолене, що аж жовте. А свіженьке взяли - і воно дуже корисне. Попробуй - я тебе прошу - і подивися, яка потенція в тебе буде", - зазначив Поплавський.

Раніше Михайло Поплавський розповів, чи збирається йти в президенти та що найскладніше в роботі президента.