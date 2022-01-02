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Як контролювати своє здоров'я - доктор Комаровський дав поради українцям У житті кожного є безліч усувних факторів ризику для здоров'я, попередив лікар

Відомий лікар та телеведучий Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки року" на телеканалі "Україна 24" порадив українцям проходити медицинське обстеження не рідше одного разу на рік.

"У кожного сімейного лікаря є відповідь на питання, що з вами робити. Інше питання в тому, що сімейним лікарям зараз у принципі не до профілактики... Ми ж профілактичну медицину просто як таку вбили. Хоча саме зараз у житті кожної людини є величезна кількість усувних очевидних факторів ризику", - сказав він.

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За словами Комаровського, "будь-яка людина раз на рік може зробити стандартний клінічний аналіз крові, сечі та УЗД з ніг до голови, від щитовидки до простати або до гінекології".

"Але після 40 років у будь-якій лабораторії зараз є спеціальні пакети обстеження - для чоловіків, для жінок. Обов'язково потрібна електрокардіограма. І звичайно ж, я дуже всіх прошу, починаючи з 40 років, щодня вимірювати собі артеріальний тиск", - зазначив лікар .

Комаровський підкреслив, що поради актуальні і для людей молодше 40:

"Говорячи "з 40 років" я починаю сумніватися, чи не треба раніше, тому що люди зараз у 30 років поводяться як старі діди... Люди мають величезну кількість стресової інформації, жеруть висококалорійну їжу, мало рухаються, тому ризики високого артеріального тиску починаються для багатьох років з 30-35".

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" перерахував головні проблеми української охорони здоров'я.

"Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування", - сказав доктор.

Комаровський також розповів, що українські лікарі часто ставлять невірні діагнози пацієнтам і неправильно лікують людей:

"У нас же класична тактика - коли в тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "Магнезією". І дупа потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням. При чому, чим сильніше болить дупа, тим більш фаховий лікар. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували. Ви ж такого хочете".