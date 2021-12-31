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Який алкоголь пити на Новий рік: поради від доктора Комаровського Лікар пояснив, що робити, щоб вранці не боліла голова

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки року" на телеканалі "Україна 24" дав українцям декілька простих порад щодо вживання алкоголю на Новий рік.

"Перше і головне - алкоголь має бути якісним. Друге - алкоголю має бути небагато. Третє - якщо говорити про вина, вина повинні бути сухі, щоб цукор повністю перебродив, щоб там не було продуктів недорозпаду цукру. Тому коли ви хочете солоденького шампанського, то після солоденького шампанського поспати та прокинутися вранці з хворою головою – це найвірніший метод... А брют – піде", – розповів Комаровський.

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Лікар порадив ніколи не забувати про те, що міцний алкоголь несумісний із морозом.

"Грітися можна глінтвейном, але у хорошому глінтвейні 6-7 градусів - це межа", - додав він.

Лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" також розповів, що після новорічного застілля у лікарнях значно зростає кількість пацієнтів з отруєнням.

"Люди 2 січня починають доїдати все, що вони не доїли за 31 грудня-1 січня. А у нас ніхто не розуміє, що якщо ви дістали олів'є або оселедець під шубою з холодильника і поставили на стіл, то через 6-8 годин майонез при кімнатній температурі... це чудове середовище, щоб там розмножувалися стафілокок, сальмонела тощо", - сказав він.

Раніше дієтолог Олександр Кущ в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як треба харчуватися, аби схуднути.

"Найкраща добавка - збалансоване харчування, в якому є всі необхідні вітаміни. Наприклад, вітаміни групи В, які регулюють обмін амінокислот, білковий обмін, і в першу чергу - енергетичний обмін. Тому якщо у нас не вистачає цих вітамінів, нам потрібно їх додавати. Це нешкідливі добавки: Омега-3, різні мікроелементи, мінерали", - каже фахівець.