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Можете потрапити до лікарні! Комаровський попередив про небезпеку новорічного столу Лікар спрогнозував наплив пацієнтів в інфекційних відділеннях

Після новорічного застілля у лікарнях значно зростає кількість пацієнтів з отруєнням, оскільки люди починають доїдати залишки олів'є та інших страв.

Про це розповів в ефірі програми "Підсумки року" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар та телеведучий Євген Комаровський.

За його словами, в інфекційних лікарнях "найстрашніші чергування наступають приблизно після 2 січня та після 2 травня".

"Люди 2 січня починають доїдати все, що вони не доїли за 31 грудня - 1 січня. А у нас ніхто не розуміє, що якщо ви дістали олів'є або оселедець під шубою з холодильника і поставили на стіл, то через 6-8 годин майонез при кімнатній температурі... це чудове середовище, щоб там розмножувалися стафілокок, сальмонела тощо. У нас люди що роблять - якраз саме час, за пару годин до Нового року, виставити олів'є. А тепер уявіть собі, що буде далі. Зараз його трохи поїдять, і думаєте, господині побіжать прибирати це олів'є в холодильник?.. Ні, після цього вони ще будуть гуляти, потім підуть запускати феєрверки, потім почнеться оргія тощо. Потім до ранку доберуться, поїдять олів'є, ляжуть спати, прокинуться, підуть до столу і знову почнуть їсти олів'є. Тому всі лікарі знають, що починаючи з вечора другого числа натовп тих, хто вкакався, їдуть до інфекційної лікарні", - розповів Комаровський.

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Раніше дієтолог Олександр Кущ в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як треба харчуватися, аби схуднути.

"Найкраща добавка - збалансоване харчування, в якому є всі необхідні вітаміни. Наприклад, вітаміни групи В, які регулюють обмін амінокислот, білковий обмін, і в першу чергу - енергетичний обмін. Тому якщо у нас не вистачає цих вітамінів, нам потрібно їх додавати. Це нешкідливі добавки: Омега-3, різні мікроелементи, мінерали", - каже фахівець.

Своєю чергою лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" дав пораду щодо вживання вітамінів.

"У нас є така масова помилка, що лікар знає рецепт чарівного вітаміну, який ви в себе засунете, і життя зміниться на краще. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує: необхідно віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню, а не вживанню комплексних вітамінів. Виняток хіба що для вітаміну D, який, вони кажуть, шкідливо отримувати з сонця, тому що сонце погано діє на шкіру, його можна приймати й всередину. Повноцінне й різноманітне харчування - це фактично різноманітність харчових груп, тобто треба їсти щось м'ясне, щось молочне, якийсь овоч, якийсь фрукт, крупу - ось вам і різноманітне харчування, і жодні вітаміни вам не потрібні", - пояснив він.