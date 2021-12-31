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Прямої загрози від Росії немає: експерт заспокоїв українців Олег Жданов розповів, скільки часу знадобиться Росії, щоб завдати удару

Чи є підстави побоюватися нападу Росії найближчим часом, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"Напередодні Нового року Росія повернула близько 10 тисяч військовослужбовців до пунктів постійної дислокації. Тобто відвели їх із полігонів, де вони проводили свої навчання. Тому на сьогодні прямої загрози від Росії Україні немає. Я нагадаю слова головнокомандувача Збройних сил України, що ми не спостерігаємо формування ударного угруповання сьогодні, і що у смузі 200-250 км вздовж кордону, за винятком ОРДЛО, російських військ не спостерігається", — сказав він.

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За словами експерта, Росія не зможе швидко підготуватися до атаки – на це підуть місяці.

"Мінімальний термін, щоб Росія підготувалася до активних бойових дій, – це 6 місяців, не менше. Щоб підготувати війська, зібрати їх у купу, накопичити військово-технічні засоби та боєприпаси, призвати особовий склад резерву - це буде 6 місяців. Ми це все побачимо, тому що на сьогодні приховано це зробити неможливо. Головним гаслом нашої країни має стати "Хочеш миру - готуйся до війни". Нам треба повернутись обличчям до Збройних сил, до державного оборонного замовлення. Чим сильнішими будуть наші збройні сили, тим спокійніше ми почуватимемося у своїй країні", — сказав він.

Раніше політолог Олег Саакян розповів, у якому разі Росія наважиться напасти на Україну.

"Те, наскільки Росія далеко готова зайти, залежить від того, наскільки ми готові оборонятися і наскільки ми сильні. У нашому випадку очевидно, що Росія більша, більше населення, більша військова міць. Тому наше завдання – стати не по зубах Росії, щоб ціна війни з Україною, ціна окупації стала для Росії гнітючою та неможливою", — сказав він.