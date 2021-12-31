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"Кремль живе у своїй реальності" — Грищенко про ймовірність війни Колишній очільник МЗС прокоментував вимоги Росії до Заходу

Захід погодиться з низкою вимог Росії, бо й так не збирався робити те, чого побоюються у Кремлі — таку думку висловив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Якщо говорити про наступальне ударне озброєння, мається на увазі ймовірність використання ядерної зброї, — однозначно не було жодних проблем для Байдена сказати очевидне, тому що і так ніхто не збирався це розміщувати на нашій території. Взагалі зараз йде якась віртуальна фантастична дискусія про те, яким чином запобігти тому, що й так найближчим часом за нинішніх умов ніхто не збирався робити — ні НАТО нападати на Росію, ні розміщувати на території України якесь наступальне озброєння. Але оскільки Росія порушує саме ці питання, чому б не сказати, що цього ніколи не буде? Я взагалі вважаю, що чому б нам ще раз не підтвердити, що Україна не нападатиме на Росію? Ми повинні запевнити, що цього не станеться ніколи з багатьох різних та однозначних причин", — сказав він.

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Грищенко розповів, чого прагне російська влада.

"Річ у тому, що російське керівництво живе у своїй реальності вже давно, яка не співпадає з тим, що решта світу за межами Росії вважає таким, що не підлягає обговоренню. Тому сама по собі ідея, що НАТО може на когось напасти, — це дикість. Це оборонний союз, де рішення приймається консенсусом, де не можна взагалі собі уявити, щоб хтось від свого спокійного і комфортного життя втягувався в авантюру. Проте вся конструкція, що НАТО становить небезпеку для РФ, використовується як внутрішньополітична. Так само і з погляду виправдання експансії Росії у ближнє зарубіжжя, скажімо так. Експансія не обов'язково має призвести до широкомасштабної війни, але вона націлена на те, щоб підпорядкувати політичну волю сусідніх держав, щоб вони просто були насторожі. Це гра на підвищення ставок, а воно іноді призводить до повного колапсу. Це як, знаєте, гра "на мізері". Можна взяти все, а можна серйозно програти. Ось Росія вирішила пограти у цю небезпечну гру. Але як мінімум протягом усіх можливих та неможливих свят у Росії ніхто не воюватиме. Святкуємо", — сказав він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.