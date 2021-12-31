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Україна може врятуватися від війни з Росією: політолог назвав умову Олег Саакян розповів, за яких обставин Росія не наважиться вторгатися в Україну

Росія готова розпочати війну з Україною за певних умов, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Саакян.

"Йде залякування війною, і воно у всій риториці. Воно триватиме. Насправді ризики дуже серйозні, і багато в чому те, наскільки Росія далеко готова зайти, залежить від того, наскільки ми готові оборонятися і наскільки ми сильні. У нашому випадку очевидно, що Росія більша, у неї більше населення, більша військова міць, тому наша задача – стати не по зубах Росії, щоб ціна війни з Україною, ціна окупації стала для Росії гнітючою і неможливою, просто смертельною. У такому разі Росія не зможе скористатися. У всіх інших, якщо ми дамо слабину, якщо буде внутрішня дестабілізація або накладання цілої низки криз, або якісь інші внутрішні катаклізми, Росія цим скористається. Вся історія Росії показує, що для них війна не є чимось екстремальним. Це для нас в Україні, коли ми говоримо про війну, це жахлива екстремальна ситуація. Для Росії війна — це інструмент просування своїх інтересів, і вона має просто ціну, а не цінність. Вони використовують ці війни за потребою. Тому вони не погребують воювати. Це розуміють у світі. Тому блеф та шантаж Росії частково діють", — сказав він.

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Політолог розповів, що у цій ситуації робитиме Україні.

"Для Росії війна — це інструмент, який вона готова долучити, але вони намагаються досягти саме геополітичних цілей. Зараз, мені здається, перше — Україні треба зміцнюватися і готуватися максимально. Друге — я маю передчуття, що найближчими днями чи тижнями з'явиться певний пас від Європейського Союзу, тому що ЄС також незадоволений тією позицією, в яку його ставить Росія. І тут Україні треба готуватися, що і як ми можемо зробити", — сказав він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Також раніше експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все-таки залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.